Ruedan al podio

Dos medallas de oro y una de bronce para Julio César Ibarra, así como dos bronces para Camila Salas, fue la cosecha que el par de ciclistas juarenses logró en el Campeonato Nacional de Pista que recientemente se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.

Ibarra, de 13 años de edad, ganó metal dorado en las modalidades de 250 metros y eliminación, y bronce en los mil 500. Por su parte, Salas se colgó los bronces en vuelta detenida y persecución individual.

“Me sentí bien, esperaba más porque me sentía fuerte y sí sentía que andaba muy bien para ganar más.

Hubo un error mecánico en la competencia cuando corrí los mil 500 y fue lo que nos llevó al tercer lugar”, comentó Julio César sobre su experiencia en el Nacional de ciclismo.

Desde hace seis años el estudiante de segundo grado de secundaria entrena sobre las bicicletas, pero antes jugó beisbol durante cuatro años. El cambio de deporte vino cuando le dijeron que el ciclismo le iba a ayudar mucho.

“Y pues iniciamos unas carreras recreativas y me empezó a gustar mucho”, recordó Julio César, a quien lo que más le gusta del ciclismo es que puede salir a mucho lados y convivir con más gente.

Para que los triunfos lleguen, normalmente entrena cuatro días a la semana, tres horas cada día.

Camila, también de 13 años y estudiante de secundaria en el Tec de Monterrey, dijo sentirse muy feliz con sus medallas.

“Me sentí muy bien, la verdad es que están muy fuertes todos y tienen mucho apoyo, que es algo que necesitamos aquí en Chihuahua”.

Ella tiene seis años en este deporte y desde un principio le gustó porque es mucha adrenalina, mucha aventura y porque le gusta sentir que están al aire libre nada más ella y su bici.

–Cuando se dan las derrotas, ¿cómo las enfrentas?

“Pues no me pongo triste, pero tampoco es como que me emocione por perder, pero siempre eso lo hago para mejorar, veo ahí en qué fallé y lo uso para mejorar”, responde Camila, cuya meta es llegar a unos Juegos Olímpicos.

Para los dos ciclistas fronterizos, integrantes del M-Teen-Bike, la siguiente competencia son los macrorregionales en Monterrey el próximo mes, donde buscarán la calificación a la etapa nacional de los Juegos Conade que será a finales de abril en Aguascalientes.

Conózcalos

Nombre: Camila Salas González

Fecha de nac.: 4 de noviembre de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 51 kg

2 oros y 1 bronce en Nacional de Ciclismo de Pista

Nombre: Julio César Ibarra Luna

Fecha de nac.: 22 de julio de 2009

Lugar de nac.: Los Mochis, Sin.

Edad: 13 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 56 kg

2 bronces en Nacional de Ciclismo de Pista