Román, listo para lo que venga

Mentalizado en su futuro inmediato, luego de darle vuelta a la página de su derrota ante Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, que impidió que conquistara el campeonato mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el púgil juarense Miguel ‘Mickey’ Román ya entrena fuera de suelo fronterizo.

Bajo las órdenes del manager Rafael Guzmán, el boxeador de 33 años de edad se alista en Guadalajara, Jalisco para su próximo compromiso.

“Contento trabajando con ‘Rafa’ Guzmán, listo para cuando mis promotores me lo indiquen, estoy más que preparado para pelear mañana mismo si fuera necesario, me siento en gran forma”, comentó Román Portillo.

Superado el mal momento que vivió a finales del año pasado, tras perder ante Berchelt, el boxeador juarense tiene la mira puesta en conseguir nuevos triunfos, presentarse nuevamente en los Estados Unidos y tener una nueva oportunidad titular.

El ‘Mickey’ decidió volver a la supervisión de Guzmán, pues asegura se adecúa más a su estilo la forma de trabajo del tapatío, quien hace mayor énfasis en mejorar el fondo físico y así respaldar la estrategia a seguir, que en el caso de Román, es un incesante ataque y un estilo netamente ofensivo.

Con respecto al perfil de su próximo rival, el pugilista fronterizo señaló que le gustaría enfrentar a un adversario de primer nivel, con quien pueda demostrar su calidad.

“Me gustaría un rival de primera línea para demostrar que estoy para pelear con los mejores y lograr una nueva oportunidad de título mundial”, aseveró.

Afirmó que está listo para volver a los encordados y aseguró que se siente renovado tanto en lo boxístico como en lo anímico.

“Me gustaría pelear este año otra vez en Ciudad Juárez y después volver a los Estados Unidos, donde la afición ya me conoce”, puntualizó.



‘Bonita’ en la capital

La actual monarca internacional del Consejo Mundial de Boxeo, Diana ‘La Bonita’ Fernández realiza campamento en la Ciudad de México con miras a su próximo compromiso, en el que expondrá el título supermosca y su posición de privilegio en las clasificaciones mundialistas.

La juarense se adjudicó la faja Internacional WBC al noquear el año pasado en ocho asaltos a la boricua Noemí ’No-No’ Bosques en el Gimnasio Josué Neri Santos.

Fernández trabaja bajo las órdenes del entrenador Rubén Lira, para realizar una nueva preparación de cara al combate que tendrá lugar en marzo.

Diana tiene una marca profesional de 19 triunfos, cuatro de ellos antes del límite y sólo dos derrotas.