Roger y Ménez a la tribuna

Ciudad de México— Roger Martínez y Jérémy Ménez son los extranjeros sacrificados del América para la visita ante Chivas en el Clásico Nacional.

Miguel Herrera aceptó que es probable que empiece con las rotaciones o alguna estrategia ante la dificultad de mandar a dos extranjeros a la tribuna. El once inicial en el Estadio Akron estará conformado por Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Renato Ibarra, Andrés Ibargüen, Matheus Uribe y Nicolás Castillo.

"En un clásico no te puedes confiar más allá que hayas ganado el miércoles, es otro partido, es otro torneo, no existe exceso de confianza, debe ser igual por el hecho de hacerlo, ser contundente, dominar al rival, no hay forma que pensemos que puede ser igual sino lo hacemos.

“No creo que Chivas haya venido a dar un mal partido, cuando lo presionas, obvio lo haces ver mal, no es que quieran venir así, estoy seguro que Chivas querrá mejorar mucho, pero si hacemos lo mismo,con actitud, posesión de balón yo te aseguro que mi equipo deba salir igual o mejor”, mencionó el técnico azulcrema.

DESCARTA MOLESTIA DE HENRY

Miguel Herrera no ha detectado una molestia en Henry Martín pese a la extraña actitud del delantero en los últimos partidos.

“Terminando este torneo le queda año y medio a Henry. Llegó hace año y medio, firmó por opción a tres años con opción a uno más. Le queda año y medio tangible. Hace muy bien las cosas, yo quiero que se quede, que sigan los mismos jugadores, que siga este equipo mucho tiempo, si nos los arrebatan tendremos que salir a buscar, estamos preparados para muchas cosas, pero pensamos que los jugadores están bien y contentos. Yo siempre veo que hace su jalada esa (de mostrar los bíceps al anotar gol), yo no me doy cuenta (de que ya no celebra) porque yo festejo como loco”, mencionó.

Henry ya no hace su clásica celebración. Apenas anota y se queda parado, con los brazos abajo, esperando el abrazo de sus compañeros. También ha dejado de hablar con la prensa.