Rogelio Romero iría al rubro profesional si no va a Tokio 2020

El peleador chihuahuense Rogelio Romero viven días de incertidumbre y nerviosismo ante la posibilidad de que sea el próximo lunes cuando se den a conocer los nombres de quienes participarán en el torneo olímpico de boxeo en Tokyo 2020 y, de no ser elegido, iría al profesional.

El pasado 15 de abril se informó que el torneo clasificatorio del continente americano rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, programado del 10 al 16 de mayo, quedaba cancelado de manera oficial por parte de Boxing Task Force, entidad designada por el Comité Olímpico Internacional para la organización del torneo de boxeo en la justa veraniega.

Romero (de 81 kg de peso), originario de Ciudad Juárez, espera que el próximo lunes, si se hace cierto el rumor, que su peso sea mencionado, en caso contrario, podría tomar la determinación de mudarse al mundo del profesionalismo.

“Mi primera opción es irme al profesional, pero viendo la situación de la pandemia y que no hay muchas peleas, sería una buena opción quedarme en amateur. Todo depende de las ofertas que tenga porque también desde el ciclo pasado sueño con representar a México de la mejor manera”, comentó.

Romero, uno de los púgiles más constantes de nuestro país, destacó lo que le ha dejado su carrera amateur.

“Ahora puedo trabajar en equipo, soy muy constante y me gusta pensar que siempre me va a ir bien. También he pasado momentos difíciles como perder a mi entrenador porque lo consideraba un padre. Tengo también tres hijas hermosas que siempre me animan a conseguir mis metas”, concluyó.

Inicialmente, esta semana iban a darse a conocer los clasificados por parte del “Task Force” de boxeo, del Comité Olímpico Internacional, pero hasta el momento no ha habido tal anuncio. Según fuentes de la Federación Mexicana de Boxeo el anuncio podría postergarse hasta el próximo 14 de mayo.

Esmeralda Falcón, quien también es clasificada nacional, opinó sobre la situación actual respecto a la selección.

“No sabemos cómo van a elegir a quienes vayan, si es por ranking o por otro método, pero de cualquier forma seguimos con nuestra preparación. La noticia de la cancelación nos desconcertó, pero son situaciones que no están en nuestras manos”, compartió Esmeralda (quien tiene un peso registrado de 60 kg).

‘La Pantera’, como le apodan por sugerencia su padre, no claudicará en su intento de convertirse en olímpica, aunque no sea elegida para Tokio.

“Si no se dan las cosas, hay que seguir trabajando porque ya tenemos el otro ciclo muy cerca, hay que mantenernos firmes y motivados. Mi sueño no se termina con la publicación de la lista, tengo que seguir trabajando si en verdad quiero llegar a mi objetivo”. (Con información del Comité Olímpico México)

