Rodríguez confía en roster de Chihuahuas

Seguro de que contará con uno de los mejores equipos en su carrera, el manager de los Chihuahuas de El Paso, Edwin Rodríguez, dijo estar emocionado por regresar un año más a esta frontera para dirigir por segunda temporada a la novena canina en el beisbol de Triple-A de los Estados Unidos.

“Estoy bien contento de que voy a volver a El Paso, uno de los mejores lugares, el mejor lugar para jugar en las Ligas Menores, así que estamos bien contentos, bien entusiasmados para que comience la temporada y de seguro vamos a tener un muy buen equipo. No sé si es el mejor equipo que yo he tenido en mi carrera, pero de seguro va a ser uno de los mejores equipos que he tenido.

Así que pronto, o sea manténganse en contacto, porque pronto ya vamos a tirarnos al terreno”, declaró Edwin vía Zoom desde su natal Puerto Rico para el sitio oficial de los Chihuahuas.

Rodríguez destacó que si la filial de las Grande Ligas (Padres de San Diego) tiene un buen equipo, definitivamente los Chihuahuas contarán con un buen equipo también.

“Todas esas firmas de agentes libres que la organización ha podido obtener, todos esos jugadores están establecidos en las Grandes Ligas de otras organizaciones, pudieron hacerse de esos jugadores y hay buenas oportunidades de que algunos de ellos jueguen en El Paso, nos vamos a beneficiar de eso. Hablando con nuestro director de Ligas Menores, me dijo ‘Edwin, no sé si es el mejor, pero si no, va a ser uno de los mejores equipos que vas a tener’, así es que tengo que apostarle a eso”.

El manager boricua dirigió por primera vez a los Chihuahuas en el 2019, después a principios del 2020 fue ratificado al frente de los paseños, pero por la contingencia sanitaria la temporada no se llevó a cabo.

En esta temporada contará con nuevos miembros en su staff de entrenadores. Doug Banks como coach de bateo y Eric Junge como coach de pticheo.