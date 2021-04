Rodará Meza por ellos

Cortesía

Con una experiencia de 15 años como ciclista, Felipe Meza tomó la decisión de llevar a cabo el reto de pedalear durante 24 horas continuas con la finalidad de recabar juguetes que serán entregados el próximo 30 de abril a niños de escasos recursos de esta ciudad.

El evento ha sido denominado ‘24 horas pedaleando por un juguete. Ningún niño sin juguete’ y es organizado también por el Club Rotario, del cual Meza es miembro activo.

A las 2:00 pm del sábado 24 de abril en la Ciclopista Pablo Darancou, Felipe Meza empezará a rodar sobre su bicicleta y dará la última rodada a las 2:00 de la tarde del domingo 25.

En el banderazo de salida será acompañado por ciclistas de seis a 12 años del equipo Soles de Ciudad Juárez y durante el tiempo que Meza dé vueltas al óvalo de 600 metros podrá ser acompañado por otros ciclistas, patrocinadores e incluso gente de la comunidad que deberán seguir ciertas reglas.

“Soy rotario desde hace 15 años. Estuve en un evento en Aguascalientes donde hicieron algo similar, pero corriendo durante 12 horas sin parar y allá fue para ayudar a un banco de leche. Entonces de ahí se me ocurrió la idea, pero hacerlo para recabar juguetes”, comentó Meza.

A sus 52 años de edad, Felipe tiene 15 años como ciclista, deporte que empezó a practicar por una cuestión de salud, pero que poco a poco lo llevó a tomar parte en diferentes competencias, locales, estatales y nacionales, hasta lograr el título en la categoría Masters en un Panamericano que se llevó a cabo en Puerto Rico en 2015.

“Yo he querido poner mi ejemplo porque antes de empezar en el ciclismo pesaba 118 kilos, ahora peso 75 con 1.80 metros de estatura. Entonces lo hice por salud, para dejar malos hábitos. Algunos amigos me invitaron a hacer ejercicio y me recomendaban ‘dale a la bici’, me compré una y busqué con quién aprender otra vez. Eso me ha motivado, realmente me cambió la vida”.

Para este evento, Meza comenta que deberá llevar una rodada tranquila, que le permita aguantar las 24 horas y calcula que en promedio llevará una velocidad de entre 28 y 30 kilómetros por hora. Durante el pedaleo será importante la hidratación para evitar calambres, además de consumir suplementos de potasio y magnesio.

“El reto es conseguir los juguetes. Que la ciudadanía se solidarice, lo que queremos es llevar alegría a los niños”.

Nombre: Felipe Meza

Disciplina: Ciclismo

Fecha de nac.: 27 de noviembre de 1968

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 52 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 75 kg

Logro: Subcampeón Panamericano Masters en Puerto Rico en el 2015