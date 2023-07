Rodada de campeones

Soles de Ciudad Juárez terminó como el equipo campeón del Gran Premio Junior Bike 2023 que se llevó a cabo recientemente en San Luis Potosí durante tres días, dio a conocer Óscar Chávez, entrenador de la escuadra soleada.

Chávez comentó que la primera etapa fue un circuito callejero que se desarrolló en Soledad de Graciano Sánchez. La segunda etapa fue la montaña en el Parque Tangamanga Uno, y la tercera en el Parque Tangamanga Dos.

“Los tres circuitos muy diferentes entre sí, uno callejero rápido, pero con curvas cerradas, había de todo, topes, hoyos, perros atravesados, un circuito técnico, está complicadito. Casi todas las llegadas fueron en sprint, hubo muy pocas fugas”, explicó Chávez.

“La segunda etapa, es la etapa reina, donde se define el premio, era por suma de tiempos, fue donde la mayoría pudo meter tiempos, tenía una subida bastante considerable, una subida como de dos kilómetros, ahí fue donde se definieron muchas categorías. Un circuito muy duro por la subida y luego la bajada, pues bajaban a gran velocidad. El circuito era de 4 kilómetros y 300 metros”, agregó el entrenador.

El último circuito, señaló Chávez, fue de mucha velocidad, muy rápido, con curvas cerradas y vueltas en U.

Rápidamente, desde la primera etapa, Soles tuvo cuatro líderes, luego en la montaña obtuvieron el suéter de líder con Ilean Segura, quien corrió muy bien y metió tiempo considerable en la general.

Para la tercera etapa los ciclistas de Soles de Ciudad Juárez nada más necesitaban meterse en los tres primeros lugares para asegurar el primer lugar.

“De todos modos se volvió a ganar la mayoría de las categorías y ya aseguramos el campeonato”, dijo Chávez.

Gael Aguilar fue uno de los cinco ciclistas que integró el equipo campeón de Soles.

“Me siento bien, me gusta andar mucho en la bicicleta”, comentó Gael antes de su entrenamiento vespertino en la ciclopista Pablo Darancou.

“Gané una medalla de campeona”, dijo sonriente Ana Fernanda Ortiz, de seis años de edad. “Me gustan los entrenamientos”.

“Me siento bien, gané todas las carreras, pero perdí un jersey, el de montaña, porque no me dijeron donde era”, compartió por su parte María José Arroyo, quien ya tiene seis años en la práctica de este deporte.

Ileana Segura señaló que ganó dos etapas y que sus rivales estuvieron muy fuertes.

“Para mí la clave fue la montaña, haga de cuenta que ya me andaba quedando y dije ‘no, no me voy a quedar’ y ya, los alcancé”.

Iván Amézaga, que ganó tres etapas, dos planas y una de montaña, consideró que en los tres días la competencia fue dura, pero supo mentalizarse para poder ganar.

“Había un equipo de San Luis que tenía muchos participantes y la verdad estuvo muy reñido porque era mucha cantidad, pues tenían más probabilidad de poder ganar, pero se pudo lograr que yo ganara”, comentó Amézaga, quien entrena ciclismo desde hace ocho años.

Finalmente, Óscar Chávez dijo esta competencia es importante para ellos, pero la vieron como una preparación rumbo al Campeonato Nacional de Ruta, que será el 5 y 6 de agosto en Mazatlán y donde buscarán ganar un sexto título en forma consecutiva.