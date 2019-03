Rivalidad boxística entre México y Nicaragua vivirá un nuevo capítulo

En una acalorada conferencia de prensa, los protagonistas de la función de box profesional que se llevará a cabo este sábado 23 de marzo, dieron declaraciones que dejaron el ambiente al rojo vivo de cara a la cartelera que tendrá lugar en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

La rivalidad entre México y Nicaragua vivirá un nuevo capítulo, cuando el juarense Miguel 'Mickey' Román se dispute el título Internacional superpluma WBC con el aguerrido Ramiro 'Destructor' Blanco, en un duelo de poder a poder entre dos temibles noqueadores.

Román, cuarto clasificado en los rankings del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró que llega bien preparado a este nuevo compromiso.

“Vengo como siempre lo he hecho, bien preparado; vengo sin lesiones no como en mi última pelea. Vengo al cien por ciento de salud pues la gente sabe que aunque caiga me han visto levantarme", dijo el púgil fronterizo.