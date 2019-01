Rice se rinde ante Edelman

Ciudad de México.- Jerry Rice es considerado el mejor receptor de todos los tiempos, y tiene actualmente a un favorito que pertenece a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Julian Edelman, de 32 años, recibió elogios de parte de Rice.

El receptor de los Patriotas es parte clave para que los Pats disputen el título de la NFL el próximo 3 de febrero en el Super Bowl LIII en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

“Él tiene actitud”, le dijo Rice a The Athletic.

“Esa actitud de, la actitud de ‘voy a hacer lo que quiero hacer, voy a salir y me voy a la pelota, voy a hacer capturas. Voy a anotar touchdowns. Haré lo que tenga que hacer para ayudar a mi equipo a ganar’, ésa es la actitud que tiene”.

Jerry dice que lo que ha hecho en el pasado Edelman ha sido fundamental para el éxito de Nueva Inglaterra.

En 17 juegos de postemporada Edelman suma 105 recepciones para mil 271 yardas. Es sólo una de las dos personas que tiene más de 100 recepciones en un juego de postemporada, y la otra es Rice.

Jerry cuenta con 151 recepciones de Playoffs.

“Él viene detrás de mí. Si eso sucediera (que me alcance), sería el primero en felicitarlo por lo que hace en el campo de futbol. Creo que está haciendo su propia historia. Se ha hecho un nombre por sí mismo. Es un tipo que fue un mariscal de campo y luego pasó a receptor, y ha hecho un trabajo fantástico”.