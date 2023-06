Ricardo Pepi cerca de firmar con el PSV

El delantero paseño Ricardo Pepi, campeón con Estados Unidos en la Liga de Naciones de la Concacaf, está prácticamente amarrado para jugar con el PSV Eindhoven del futbol de Holanda, según el periodista italiano Fabrizio Romano, citado por varios medios internacionales.

El fichaje del jugador de 20 años, y nacido en San Elizario, ya está muy cerca de concretarse luego de semanas de negociaciones entre el PSV y el Augsburgo FC, equipo alemán que lo llevó a Europa en enero de 2022, reporta el sitio holandés psvinside.nl.

En agosto del año pasado, Pepi fue cedido a préstamo al FC Groningen de la liga holandesa.

Romano, especialista en fichajes internacionales, señaló que el PSV se acerca a un acuerdo con el Augsburgo y al mismo tiempo el equipo holandés ha llegado a un acuerdo con el jugador de padres juarenses en cuanto a condiciones personales.

El acuerdo entre los equipos está en su fase final y el PSV solo necesita discutir los últimos detalles con el FC Augsburgo. Según los informes, el PSV pagaría una cantidad cercana a los 10 millones de euros. Además, los alemanes estipulan un porcentaje de reventa de ‘doble dígito’.

La temporada pasada, Pepi fue un certero delantero en el FC Groningen, con el que marcó 12 goles en la Eredivisie. El atacante también estuvo en el punto de mira del Feyenoord que, sin embargo, no quiso llegar tan lejos como el PSV.

En el Philips Stadium le toca competir con Luuk de Jong. Regresar a Augsburgo no era una opción para él dado el malestar entre él y su agente.

Pepi volverá a encontrarse con Earnest Stewart en el PSV. El director técnico conoce a Pepi de su anterior puesto en la federación americana. Ricardo Pepi es ahora el delantero habitual de la talentosa selección de Estados Unidos. Medios norteamericanos también informan del inminente traspaso. Se espera mucho del único delantero de 20 años del Team USA. Por lo tanto, se sigue de cerca la actuación del próximo delantero del PSV.

El paseño no fue convocado para la Copa Oro, por lo que tomará un descanso y está programado para jugar en el partido de softbol organizado por los hermanos Aaron y Alvin Jones, a través de su fundación A&A All the Way Charity, el próximo jueves 29 de junio en el Southwest University Park de El Paso.