Ricardo Ferretti considera rigorista la expulsión de Fernando Arce contra Rayados

Ricardo Ferretti esperaba que la implementación del VAR en México iba a mejorar el arbitraje, pero ahora piensa que los árbitros cometen demasiados errores que perjudican al futbol. Esto luego de que el martes en el partido contra Monterrey el jugador de Bravos, Fernando Arce, fue expulsado cuando el VAR pidió que se revisara una jugada donde su pie choca con el tobillo de un rival después de haber punteado el balón, expulsión que ‘Tuca’ consideró muy rigorista.

“Sinceramente cuando inició la posibilidad del VAR en México yo pensé que iba a ser muy positivo. Y no solo en este juego, pero yo estoy viendo que ahorita no se está equivocando uno, se están equivocando dos. Está muy mal la situación. Soy de las personas que no me gusta hablar del arbitraje, siempre los he apoyado, pero sinceramente están cometiendo errores infantiles y están perjudicando más el futbol, que beneficiarlo, de veras”, declaró el Tuca en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Yo pienso que es una expulsión muy rigorista y creo que el que expulsa no es al árbitro, es el VAR, que está tomando atribuciones que no debe”, agregó el brasileño.

Ferretti explicó que en la jugada de Arce, éste puntea el balón cuando el jugador de Monterrey todavía no apoya el pie, entonces “mi jugador puntea la pelota, pasa y la inercia que tiene su pierna le golpea la pierna del jugador de Monterrey. Y esto, la verdad, es ser muy rigorista, es dejarse llevar por situaciones”.

Sin embargo, el Tuca también criticó que su jugador se haya barrido en tres cuartos de cancha, a 70 metros de su portería. “Yo puedo entender que a la mejor son demasiadas ganas, pero mal enfocadas”.

Para el técnico de Bravos el partido cambió radicalmente a partir de esa expulsión, aunque también acepto que al equipo le falta ‘todo’ y no puede tapar el sol con un dedo.

“Los resultados no se dan, el equipo está presionado, yo estoy presionado, todos estamos presionados, y cuando se pierde, se toma una racha perdedora, pues es normal que la confianza disminuye bastante”.

Finalmente comentó que sería infantil de su parte decir que esta situación no le preocupa y es consciente del puesto que ocupa y si la directiva toma alguna decisión él la asumirá y tomará como una situación normal, natural de este deporte.