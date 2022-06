Ricanelo, a la final del Mountain Top Futurity

Ricanelo, caballo castrado dosañero criado en Nuevo México, tuvo una buena salida y lideró todo el camino hasta la línea de meta en la segunda prueba del día para el Mountain Top Futurity y registró el tiempo más rápido con 17.853 segundos en las 350 yardas, este fin de semana en el hipódromo Ruidoso Downs.

Engendrado por Big Daddy Cartel y la yegua Total Miracle, Ricanelo avanzó a la final del Mountain Top Futurity, con bolsa de 341 mil 362 dólares, que se llevará a cabo el 19 de junio. El castrado es propiedad de Gene y Tod Bradley y es entrenado por Trey Wood.

“Estoy muy familiarizado con él”, dijo el jockey Tanner Thedford. “Lo ayudé en las salidas en el rancho de Lubbock y lo monté en la final del Oklahoma Futurity en Remington. Es sólido por su experiencia”.

Ricanelo finalizó cuarto en el Oklahoma Futurity en Remington Park el 19 de marzo. Thedford dijo que Ricanelo lideró al principio de la carrera, pero podría haber sangrado un poco, lo que provocó un desvanecimiento tardío. “Hoy no hubo problemas”, dijo Thedford. “Manejó todo extremadamente bien y estamos deseando que llegue la final.”

Los otros caballos calificados el Mountain Top Futurity son Fine Am Eye con un tiempo de 17.916 segundos, KJ Daddys Money (17.919), One Sweet Love (17.948), Fast Flashn (17.967), Kings Touch (17.969), Pick Your Pour (17.973), La Pantera (17.980), Reef Ridge (17.986), y Whisky Road (18.022).

También este fin de semana, Legende, caballo castrado tresañero criado en Nuevo México, rompió bruscamente y lideró durante la cuarta carrera del sábado para ganar y calificar a la final del Mountain Top Derby, con bolsa de 115 mil dólares, en Ruidoso Downs.

Legende es propiedad de José Espinosa, entrenado por Wes Giles y montado por Adrián Ramos. Engendrado por Big Daddy Cartel y la yegua Alice K White, el castrado pagó $5.80, $3,80 y $2.60 dólares luego de terminar su prueba en un tiempo de 17.886 segundos en las 350 yardas.

Los otros calificados para la final del 18 de junio son Day Thuggin con 18.001 segundos, Big Crush Bb (18.058), Classy Moon (18.088), River Flash (18.0989, Hunky McGoo (18.115), Run Time (18.134), LMG First Call (18.166), Daddies Wish (18.178) y Flashin the Ivory (18.181).

Mountain Top Futurity

Domingo 19 de junio

Hipódromo Ruidoso Downs

Bolsa: $341,362 dlls

Calificados

Caballo Tiempo

1 Ricanelo 17.853

2 Fine Am Eye 17.916

3 KJ Daddys Money 17.919

4 One Sweet Love 17.948

5 Fast Flashn 17.967

6 Kings Touch 17.969

7 Pick Your Pour 17.973

8 La Pantera 17.980

9 Reef Ridge 17.986

10 Whisky Road 18.022

Mountain Top Derby

Sábado 18 de junio

Hipódromo Ruidoso Downs

Bolsa: $115,000 dlls

Calificados

1 Legende 17.886

2 Day Thuggin 18.001

3 Big Crush Bb 18.058

4 Classy Moon 18.088

5 River Flash 18.098

6 Hunky McGoo 18.115

7 Run Time 18.134

8 LMG First Call 18.166

9 Daddies Wish 18.178

10 Flashin the Ivory 18.181