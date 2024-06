Reyes del podio

Los hermanos Moisés y Ana Gisela Reyes fueron los ganadores de la 17ª Carrera Del Río, cuarta etapa del Circuito Atlético Pedestre Municipal, que se corrió este domingo en la zona de El Chamizal.

Moisés completó el recorrido de 10 kilómetros en un tiempo de 34 minutos y 32 segundos, seguido por Herón Cortez con 34:39 y por Christian Daniel Bautista con 35:08.

En la rama femenil, Ana Gisela cruzó la meta en 39:42, mientras que Mayra Alba llegó en la segunda posición con 39:51 y María Juana Ramírez en la tercera con 40:39.

Los competidores de 10K tuvieron que dar dos vueltas a un circuito de cinco kilómetros.

“La verdad el recorrido está bien, se me hace algo cortito, ya la segunda vuelta sí se siente algo pesado, pero a pesar de eso pues no estuvo mucho el sol, pero al aire nos estuvo pegando muy fuerte y como ahí estuvimos muy separados entre los primeros pues no nos pudimos ayudar para protegernos un poquito del aire, pero estuvo muy bien”, declaró Moisés momentos después de cruzar la meta.

En relación a las cuatro etapas del Circuito Atlético que se han llevado a cabo hasta el momento, Moisés consideró que han sido un poquito más fuertes y más competitivas, pues por ahí ya han surgido otros dos jóvenes que han dado la pelea.

“La verdad hay más competencia y es bueno porque así nos ayudamos entre nosotros, pero ante todo seguir dándole, tratar de ganar las carreras y dar lo mejor.

Garantizada su presencia el próximo domingo en la Carrera del Club Rotario, Moisés compartió que también se va a preparar para el medio maratón de Gas Natural.

Por su parte, Ana Gisela dijo que es una alegría que otra vez los hermanos Reyes puedan compartir el pódium.

“Estuvo un poquito difícil la carrera por el aire, pero igual se logró el objetivo del primer lugar”, dijo la atleta de la UACJ, que recientemente ganó los 3 mil metros con obstáculos en la Universiada Nacional Aguascalientes 2024.

“Sí sentí competencia por las de segundo y tercer lugar, venían primero al frente, batallé poquito para alcanzar, pero creo que se logró alcanzarlas en la segunda vuelta del recorrido”.