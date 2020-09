Revocan castigo a ganador del Campeonato en Sunland Park

Sunland Park Racetrack

La Asociación Estadounidense de Caballos Cuarto de Milla (AQHA, por sus siglas en inglés) anunció esta semana la revocación de la sentencia por una descalificación previa debido a un medicamento positivo. Tf Im That Guy ha sido reinstalado como el ganador del Campeonato en Sunland Park, G1 con bolsa de 350 mil dólares, celebrado el 31 de diciembre de 2017.

Propiedad de Victor Díaz, el hijo del líder semental de todos los tiempos, First Down Dash, ha ganado o se ha ubicado entre los primeros lugares en 16 de 24 salidas y suma ganancias por 698 mil 144 dólares. También ganó el Hobbs America Derby (G3).

Tf Im That Guy se encuentra en Tate Farms en Ville Platte, Louisiana. Su tarifa de 2020 fue de 2 md.

Aquel último día del 2017, Tf Im That Guy convirtió una rápida salida en una gran victoria en la edición de número 17 del Campeonato en Sunland Park.

Bajo la monta del jockey Manuel Gutiérrez, Tf Im That Guy logró un gran salto al inicio sobre el campeón del mundo de 2016, Jessies First Down, y esa fue la clave para la victoria para el cuatroañero hijo del semental First Down Dash.

Tf Im That Guy tomó el control de la carrera temprano y ya nada lo detuvo. El favorito 7-1 soportó un ataque tardío de Once Over para ganar por un cuello. Tf Im That Guy corrió una carrera impecable y obtuvo una victoria muy merecida para el entrenador Lorenzo Vega y el propietario Víctor Díaz. Marcó la distancia de 440 yardas en 21.49 segundos.

El impresionante prospecto de semental se llevó así 162 mil 330 dólares por su triunfo en el Campeonato en Sunland Park, con lo cual elevaba en ese momento sus ganancias a casi 700 mil dólares. Tf Im That Guy se cobraba así venganza sobre sus archirrivales Jessies First Down y Once Over que lo habían dejado atrás en otras carreras ese mismo año.