Revelarán calendario del Apertura 2020

Archivo / El Diario

Luego de retrasarse una semana al no poder llegar a un acuerdo con algunos equipos, la Liga MX dará a conocer este día el calendario del torneo al que ha llamado ‘Guard1anes 2020’.

El anuncio se presentará este domingo 12 de julio a las 7:00 de la tarde, tiempo de Ciudad Juárez, por las vías de comunicación del organismo, tanto en su página web como en las redes sociales, de forma simultánea con los equipos participantes.

La agenda original contempló que la presentación del calendario se realizara el pasado 5 de julio, pero no se hizo porque no hubo acuerdo entre la organización por temas de logística, en la transmisión de los partidos por televisión, ya que se busca que haya futbol toda la semana y algunos equipos no estuvieron de acuerdo con la planificación.

Entre los cambios previstos estaría el movimiento de la fecha de inicio que sería el 23 y no el 24 de julio, además de que se buscaría que los partidos de la Liga de Expansión se disputen entre martes y jueves, mientras que los de la Liga MX entre jueves y lunes.

Algunos medios nacionales aseguran que el primer partido de la jornada uno será protagonizado por Bravos de Juárez y Atlético San Luis en el estadio ‘Alfonso Lastras Ramírez’.

También se ha afirmado que el Clásico Nacional entre América y Chivas se llevará a cabo el 19 de septiembre.

El Clásico del Norte entre Rayados y Tigres se estaría realizando el 26 de septiembre, mientras que el llamado Clásico Joven entre Cruz Azul y América se efectuaría el 27 del mismo mes.

Pumas de la UNAM y América se verían las caras en el Clásico Capitalino el día 3 de octubre, mientras que el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas se sostendría el 17 de octubre.

El nombre del torneo será ‘Guard1anes 2020’, y no sólo Apertura 2020, con motivo de honrar al sector médico del país ante la pandemia Covid-19.