Retoma Witten su papel en un ‘MNF’

East Rutherford, Nueva Jersey.- Jason Witten regresa al ‘Monday Night Football’ en su papel más usual como ala cerrada de los Vaqueros de Dallas y no como analista televisivo para la producción de ESPN.

Witten, de 37 años, no traerá consigo un micrófono durante la cobertura de la cadena en horario estelar del encuentro entre los Vaqueros (4-3) y unos Gigantes de Nueva York que se encuentran en caída libre con marca de 2-6 y una racha de cuatro derrotas seguidas.

Witten desconoce si ESPN le pidió portar un micrófono para el juego, pero no quiere participar en nada de eso. Indicó que ya lo ha hecho antes y no le gustó. En una ocasión sintió cierta incomodidad con el micrófono sobre sus hombros y en otra tuvo una mala actuación en el partido.

Así que ya no más. Es el regreso al futbol americano, y exclusivamente eso.

Witten está concentrado esta semana sólo en ayudar a los Vaqueros a mantener el buen ritmo logrado en la victoria sobre las Águilas hace un par de semanas. Una semana de descanso tras el triunfo, que los colocó nuevamente en el primer lugar de la División Este de la Conferencia Nacional después de tres descalabros consecutivos. El ver a sus excompañeros en ESPN Joe Tessitore, Booger McFarland y Lisa Salters será divertido, pero él también trata de controlar sus emociones.

“Fue un buen momento en mi vida. En verdad lo fue”, declaró Witten sobre su trabajo en televisión en 2018. “Disfruté cada momento de trabajo con esos chicos, pero también aprecio mucho estar donde estoy. Esto es lo que yo quería hacer. Tuve una oportunidad de jugar. Es un gran grupo de chicos, me sorprendió lo duro que trabajan y lo talentosos que son, pero me encuentro donde necesito estar”.

Witten estaba seguro de que aún podía jugar en la NFL al momento de retirarse después de la temporada 2017. Sin embargo, ESPN le ofreció una oportunidad única de trabajar en la misma transmisión que llegó a contar con Don Meredith, Frank Gifford, Dan Dierdorf y John Madden.

Después de un año, la necesidad de jugar lo llevó de regreso a las canchas.

El veterano ala cerrada ha tenido un buen desempeño esta temporada. Registra 26 recepciones para 263 yardas y un par de touchdowns. Su cifra total en recepciones representa la tercera mejor de los Vaqueros, y en pases para anotación está empatado en segundo lugar dentro del equipo.

Witten ha tenido grandes actuaciones en choques con los Gigantes. Estableció un récord de Dallas con 18 recepciones frente a Nueva York en 2012, la máxima cantidad lograda por un ala cerrada en un solo partido de la NFL y empatada como la tercera mejor en general en la historia de la Liga. Es el líder histórico de los Vaqueros en recepciones (mil 174) y yardas por aire (12 mil 678) y se encuentra en su 16ta temporada con el equipo, también un récord del conjunto de Dallas.