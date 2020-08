Retoma la acción

Cortesía

El racquetbolista chihuahuense Alex Landa regresará a las competencias luego de seis meses de inactividad sobre las canchas, cuando del 18 al 20 de septiembre próximos tome parte en el Atlanta Open 2020 como parte del Tour Internacional de Racquetbol (IRT, por sus siglas en inglés).

Landa comentó que, si bien el torneo no es muy grande en cuanto a número de participantes, sí es importante precisamente porque forma parte del mencionado tour. El jugador nativo de la ciudad de Chihuahua explicó que la bolsa no es muy grande y ésa es la razón por la que no van a estar presentes muchos de los jugadores profesionales.

“Es una gran emoción competir una vez más después de seis meses, estamos buscando regresar poco a poco porque sí duré un tiempo parado. Los gimnasios en Juárez donde entreno siguen cerrados y acá en El Paso apenas tienen poco más de un mes que abrieron”, dijo Landa.

Al no poder entrenar racquetbol, Landa ha tenido que mantenerse activo con otros ejercicios físicos, además de correr para no perder la condición física, pero reconoce que en estos momentos no está al cien por ciento.

“Por eso después de seis meses de no jugar, no dudé en aceptar la invitación que me hicieron para tomar parte en este torneo, jugar es lo que nos hace felices. Es importante comenzar una vez más en donde estábamos, volver a estar en las noticias”, señaló Landa.

En relación con el nivel de juego que espera para este torneo, dijo que del Top 10 solamente él estará presente, pero habrá jugadores con años de experiencia en el Tour, por lo que debe ser un nivel bueno en esta competencia que al parecer es la primera de racquetbol que se llevará a cabo luego de seis meses de parón.

Sin embargo, después de Atlanta Tour no hay un calendario claro para los racquetbolistas en general.

“Este año esperaba muchas cosas, había varios torneos del Tour en el mundo. Esto fue como un balde de agua fría para todos. No hay un calendario claro, todo es incierto. Ojalá con este evento de Atlanta los patrocinadores vean que ahí estamos todavía”.

Conózcalo

Nombre: Alejandro Landa

Disciplina: Racquetbol

Fecha de Nac.: 20 de marzo de 1988

Lugar de Nac.: Chihuahua

Edad: 32 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg