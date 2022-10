Retoma el mando

Arlington, Texas.- Dak Prescott está de regreso e intentará que la ofensiva de Dallas juegue un poco más cerca del nivel de una sólida defensa que ha llevado a los Vaqueros a una marca ganadora.

Jared Goff y los Leones de Detroit movieron bien el balón al principio de la temporada. Pero simplemente no tienen muchas victorias para mostrar.

Prescott está listo para regresar como mariscal de campo este domingo contra los Leones (1-4) después de perderse cinco juegos por una fractura en el pulgar derecho, una lesión sufrida en la derrota ante Tampa Bay al inicio de la temporada.

Cooper Rush ganó las primeras cuatro aperturas reemplazando a Prescott antes de que los campeones defensores del Este de la NFC perdieran ante el invicto Filadelfia 26-17 con el primer lugar de la División en juego.

Los Vaqueros (4-2) son terceros en la División, pero son uno de los cuatro equipos de la NFC con récords ganadores. Los Leones son uno de los dos equipos con una victoria en la NFC.

“Creo que es un poco extraño salir de una derrota en el horario de máxima audiencia para llegar a un juego del domingo al mediodía despreocupado”, dijo el corredor de Dallas Ezekiel Elliott.

“Todavía tenemos mucho que demostrar. Todavía tenemos que ganar esta División. En este momento, es una batalla un poco cuesta arriba, pero vamos a tener que arañar y arañar para salir de ella”.

Detroit viene de su semana de descanso luego de una derrota por 29-0 ante Nueva Inglaterra.

A pesar de la blanqueada, los Leones aún ocupan el segundo lugar en la NFL en anotaciones porque promediaron 35 puntos por juego en las primeras cuatro semanas. El problema es que cedieron 35.25 puntos por partido en esos cuatro.

“No hemos hecho un buen trabajo terminando juegos y ganando, pero moviendo la pelota y poniendo puntos en el tablero hemos hecho un trabajo decente”, dijo Goff, quien contribuyó al mal comienzo con cuatro intercepciones.

“Así que volvamos a eso y tratemos el partido contra Nueva Inglaterra como una anomalía. Y eso no significa que lo ignoremos”.

Es difícil ignorar las luchas por una ofensiva de Dallas en medio de las victorias.

Un año después de tener una de las mejores ofensivas de la NFL, los Vaqueros están entre los 10 últimos en puntos, yardas totales, yardas aéreas y porcentaje de tercer intento.

Creen que Prescott puede arreglar eso, a pesar de que la ofensiva de Dallas tuvo problemas incluso antes de fracturarse el pulgar de la mano en la derrota por 19-3 ante los Bucaneros.

“El cielo es el límite”, dijo el receptor CeeDee Lamb. “La ofensiva es muy buena y todo el mundo lo sabe. Cuando lo recuperemos, se lo mostraremos a todos”.

ENTRE BASTIDORES

Dan Campbell, quien tiene marca de 4 ganados, 17 perdidos y un empatado como entrenador de Detroit, compartió algunos detalles de una conversación reciente con la propietaria Sheila Ford Hamp sobre el equipo y su dirección bajo él y el gerente general Brad Holmes.

“Yo diría que ella entiende”, dijo. “Ella es un gran apoyo, pero está frustrada y debería estarlo. Todos creemos que deberíamos ser mejores de lo que somos. Pero sí sé que ella lo apuesta todo y sé que cree en lo que Brad y yo estamos haciendo”.

Éste es un regreso a casa para Campbell. Nació en Clifton, Texas, a unos 160 kilómetros de la casa de los Vaqueros, y se crio en un rancho.

El exala cerrada jugó en Texas A&M antes de ser reclutado por los Gigantes de Nueva York y también jugó para los Vaqueros y Leones.

ALGO TIENE QUE DAR

Los Vaqueros lideran la NFL con 24 capturas, la mayor cantidad que han tenido en seis juegos desde 1987. Los Leones están empatados con la menor cantidad de capturas permitidas, con siete.

El actual Novato Defensivo del Año de la NFL, Micah Parsons, estará motivado después de ser blanqueado en capturas en la derrota ante las Águilas y estar en el lado equivocado de varias jugadas importantes.

“Tal vez es algo que podría haber hecho mejor, tal vez es algo que alguien más podría haber hecho mejor o que todos podríamos haber hecho mejor”, dijo Parsons. “Esa es la belleza de esto: tienes esta semana para probarlo y mostrar lo que aprendimos”.

¿RETORNO RÁPIDO?

Los Leones esperan que D’Andre Swift se reincorpore después de perderse dos juegos por lesiones en el tobillo y el hombro. Swift tuvo 175 yardas de ofensiva y dos anotaciones en la derrota por 38-35 ante las Águilas en la Semana 1, y tuvo 87 yardas desde la línea de golpeo en la única victoria la semana siguiente contra Washington.

NO OLVIDEN LA CORRIDA

El regreso de Prescott se centrará en mejorar el ataque de pases clasificado en el puesto 27 de la Liga, particularmente con el Novato Ofensivo del Año de la NFL 2016, con un récord de 3-0 con ocho pases de touchdown y sin intercepciones contra los Leones.

Puede ser fácil olvidar que Elliott viene de juegos consecutivos de al menos 75 yardas por tierra por primera vez desde sus juegos más recientes de 100 yardas a principios de la temporada pasada.

O que Tony Pollard posee las tres jugadas más largas desde la línea de golpeo de Dallas este año, con los Vaqueros listos para enfrentar la peor defensa contra la carrera de la NFL.

Elliott le preguntó: “tienes dos grandes corredores y una buena línea ofensiva, entonces, ¿por qué no se lo pones fácil a Dak?”.

CAÍDA RÁPIDA

El esquinero de Detroit, Amani Oruwariye, quien tuvo seis intercepciones, el máximo de su carrera, el año pasado, tuvo un pequeño rasguño en el juego anterior del equipo.

Oruwariye observó desde la banca cómo las lesiones golpeaban a la línea secundaria en la derrota ante los Patriotas.

“Simplemente me estaba muriendo tanto como te puedas imaginar”, dijo. “Simplemente, me dolió hasta la médula. Solo viendo que estoy bien y no pude salir y hacer nada”.

Tome nota

Detroit (1-4) en Dallas (4-2)

Hoy, 11 a.m. / 4.1

Línea inicial: Vaqueros por 7, de acuerdo a FanDuel Sportsbook

Contra la línea: Leones 3-2; Vaqueros 4-2

Récord en la serie: Vaqueros lideran 17-12

Último duelo: Vaqueros ganaron 35-27 el 17 de nov. de 2019, en Detroit

Semana pasada: Leones descansaron, perdieron con Patriotas 29-0 el 9 de oct.; Vaqueros cayeron ante Águilas 26-17

Ofensiva de Leones: general (2), acarreo (8), pase (7), anotación (3)

Defensiva de Leones: general (32), acarreo (32), pase (26), anotación (32)

Ofensiva de Vaqueros: general (27), acarreo (16), pase (27), anotación (23)

Defensiva de Vaqueros: general (8), acarreo (19), pase (4), anotación (3)