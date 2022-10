Reto mundial

Desde muy chico, Raúl Parra hizo del ejercicio un estilo de vida, tomó parte en competencias nacionales e internacionales de natación y cuando todavía no era muy popular en México el triatlón él lo conoció, se enganchó, se apasionó de esta disciplina y en julio del próximo año competirá en el mundial, que se llevará a cabo en Hamburgo, Alemania.

El pasado fin de semana, Parra logró el segundo lugar en la categoría de 45-49 años en el triatlón de Acapulco, Guerrero, y fue así como ganó el boleto a la justa mundialista del 2023.

“Me siento muy contento, muy feliz, en esta distancia es la primera vez que compito, la llaman distancia spinning, son 750 metros de nado, 20 kilómetros en bicicleta y cinco kilómetros corriendo”, explicó el atleta nacido en Parral, pero residente de esta ciudad desde niño.

–¿Cómo será tu preparación para este mundial?

“Tengo 49 años y desde los 13 participo en triatlones, es un estilo de vida. Desde los 9 años estoy en natación y hago ejercicio todos los días por ley, no importa que no tenga competencias en puerta. Entonces pues será mantenerme y adaptarme a los tiempos y cuando esté cerca la fecha del mundial adaptarnos a las circunstancias”.

Parra recuerda que él vivía en Mexicali, Baja California, y entrenaba natación cuando el triatlón ya era conocido por la cercanía con los Estados Unidos.

“Entonces una persona llegó a la alberca y dijo que quería hacer un triatlón de relevos y que estaba buscando nadadores. Yo levanté la mano, participé como nadador y ahí me enganché”.

Después de esa experiencia, siguió en competencias de natación, pero siempre con el gusanito de competir en un triatlón completo, lo que finalmente hizo pocos años después y así ha tomado parte en diferentes eventos alrededor de México y del mundo.

“Acapulco es una competencia que había querido hacerlo desde hace varios años porque me llamaba la atención, lo traía en mente y finalmente se me dio la oportunidad. Incluso desde hace cuatro o cinco meses estuve enfocado para competir ahí. Fue un evento increíble y estoy muy contento con el resultado”.

–¿Cuál es tu prueba fuerte de las tres?

“Definitivamente la natación es mi fuerte, desde niño soy nadador y he competido en eventos nacionales e internacionales, pero lo que más me gusta es correr, podría estar corriendo todo el día, entre más grande me hago más me gusta la corrida”.

Finalmente, Raúl Parra invita a la población en general a que se den un tiempo y espacio para hacer ejercicio, sin importar la edad.

“A pesar de la edad y las circunstancias no dejen el ejercicio, sólo cosas buenas resultan del ejercicio. A veces me dicen que no tienen tiempo, pero es cosa de organizarse y tener ganas, y hacerlo un estilo de vida, no le encuentro nada negativo a hacer ejercicio”.