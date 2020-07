Retiro en puerta

Archivo / El Diario

“Si no hay temporada este año, se me hace que la de 2019 fue mi última temporada con los Indios”, declaró el primera base de la novena aborigen, Óscar Sigala, a la página oficial de Facebook de los Indios de Juárez. “Y si hay temporada puede ser que sí regrese, dependiendo del trabajo”.

Sigala aclaró que primero hay que saber si habrá o no Campeonato Estatal este año, y si lo hay y empieza un poco tarde es muy probable que por cuestiones de trabajo no tenga oportunidad de vestir una vez más el jersey de los Indios. Pero por ahora, la moneda está en el aire, aunque al jugador fronterizo no le gustaría recordar que su último partido con los Indios fue una derrota en la serie final.

“Terminando la temporada del 2019 a uno de mis mejores amigos le mandé un mensaje. Él nos sigue mucho en el beisbol estatal y me comentó que no sería una buena salida perder en el último juego, en el juego siete, y después de allí me he puesto a pensar y no me gustaría retirarme y me gustaría quitarme esa espina en poder quedar campeón otro año más”, comentó Sigala en relación con esa derrota que Juárez sufrió el año pasado con Delicias en el séptimo partido de la final por el título.

Aunque en 2019 Delicias le arrebató el título de las manos a los Indios, Sigala cree que hay muchas palabras con las que se podría calificar esa temporada, sin embargo, “yo pienso que fue algo extraordinario, fue la primera vez que estuvimos a un juego de poder ganar la final, pero también es decepcionante al mismo tiempo porque íbamos arriba varios juegos”.

Fue 2012 el primer año que Sigala portó el uniforme de los Indios de Juárez; en ese tiempo fue dirigido por el manager Paquín Estrada, de quien guarda gratos recuerdos, pues él ignoraba todo el historial que hay detrás del fallecido manejador.

“Paquín Estrada fue un gran manejador para nosotros. Mi debut en Juárez fue llegando luego de haber terminado la universidad. Jugué un año en liga independiente, un verano en Chico, California, me soltaron de ahí antes de que terminara la temporada, regresé a El Paso y en el 2012 debuté en mi primer regional con la intención de llegar al equipo de Indios y me fue bien ese año, gracias a Dios”.

Hoy Sigala es uno de los jugadores veteranos en la novena indígena, encargado de guiar y aconsejar a los jóvenes peloteros, pero al mismo tiempo busca empaparse con su energía juvenil.