Retiene Munguía la corona

Ciudad de México.- Jaime Munguía no la tuvo fácil. Enfrentó a un kamikaze, pero salió con el brazo en alto.

El púgil mexicano enfrentó anoche a un Takeshi Inoue que no conocía la derrota y le aguantó de todo al campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El tijuanense de 22 años lanzó todo su arsenal, pero no pudo mandar a dormir al japonés; tras 12 asaltos los jueces vieron ganar unánime al mexicano en la pelea estelar que se montó en el Toyota Center de Houston, Texas.

Los tres jueces dieron puntuaciones de 120-108, 119-109 y 120-108, con lo que Munguía retuvo por tercera ocasión el cetro mundial.

Fue una pelea complicada por momentos para el fronterizo, pues el asiático no retrocedía ni un segundo.

En el décimo asalto parecía que Jaime se llevaba el triunfo por la vía rápida, pero el rival aguantó el ataque, y la misma tónica se dio en los últimos dos asaltos, donde se mantuvo de pie.

Inoue, quien durante el combate fue rudo en incluso llegó a conectar golpes prohibidos, perdió su primer duelo y dejó su marca en 13-1-1, 7 KOs.

Munguía mejoró su récord profesional invicto a 32-0, 26 KOs, en su primera pelea transmitida por la plataforma de streaming DAZN, la misma que firmó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por 11 peleas y 365 millones de dólares.

Se cuenta con información de que Jaime podría regresar al ring para mayo o junio, y el servicio de streaming le pondría sobre la mesa un paquete de peleas.



Regresa Thurman tras 22 meses y conserva título ante López

Nueva York.- Keith Thurman logró un exitoso regreso al boxeo tras una ausencia de 22 meses al derrotar a Josesito López por decisión mayoritaria anoche y retener su título mundial peso welter de la AMB.

Thurman tuvo un gran inicio de combate al derribar a su rival con un gancho de izquierda en el segundo round, resistió un gran séptimo asalto de López y recuperó el control de las acciones para mejorar su récord a 29-0. Fue la primera pelea del campeón desde el 4 de marzo de 2017, antes de alejarse de los cuadriláteros primero con una cirugía de codo derecho y luego con una lesión de mano izquierda.

Pero codo y mano no mostraron problemas en el Barclays Center, lo mismo que las piernas del ganador, que se movió bien para mantenerse fuera de la zona de peligro frente a López, que fue para adelante la mayor parte de la pelea pero con frecuencia fue recibido con uppercuts y combinaciones.

Thurman ganó con tarjetas de 117-109 y 115-111, mientras que otro juez decretó un empate de 113-113.

La tarjeta de The Associated Press vio a Thurman ganar por 117-110.

López (36-8) presionó toda la noche y metió en problemas a Thurman en el séptimo episodio, pero aparte de eso la velocidad de Thurman impidió que López se acomodara dentro del ring para conectar golpes de potencia.