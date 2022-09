Retiene ‘Canelo’ ante Golovkin

Las Vegas.— Saúl ‘Canelo’ Álvarez ganó decisivamente su tercer encuentro en el ring con Gennady Golovkin el sábado por la noche, al obtener una victoria por decisión unánime en el combate final de su entretenida trilogía.

Cuatro años después de que el encuentro más reciente de los peleadores terminara en una estrecha y disputada victoria de Álvarez (58-2-2, 39 KOs), el campeón mundial de cuatro divisiones dejó pocas dudas sobre este veredicto. La estrella mexicana de 32 años le dio una paliza completa a Golovkin (42-2-1), ahora de 40 años, en los primeros ocho asaltos, probando repetidamente el famoso mentón de Triple G con combinaciones y derechas.

Golovkin comenzó demasiado lento sin una estrategia clara para quitarle la iniciativa a Álvarez. Peleando en 168 libras por primera vez en su carrera, la estrella de peso mediano kazajo todavía tuvo momentos de su mejor dinámica en las últimas rondas contra un ‘Canelo’ más cansado, pero no fueron suficientes para hacer que la pelea contra un oponente más joven se sintiera más cómoda en el peso supermediano.

Todos los jueces lo puntuaron sorprendentemente a favor de Álvarez: 116-112, 115-113 y 115-113. The Associated Press también favoreció a ‘Canelo’, 117-111.

Con una clara victoria para cerrar una de las rivalidades más animadas en la historia reciente del boxeo, Álvarez se recuperó espléndidamente de la segunda derrota de su carrera, una derrota bastante unilateral en el peso semipesado ante Dmitry Bivol en mayo pasado.

Golovkin ha dicho que no se retirará después de esta pelea, pero el veterano campeón de peso mediano sufrió solo la segunda derrota de su carrera, y la primera que fue decisiva. Los acérrimos rivales se abrazaron y se hablaron afectuosamente después de la campana final, tal vez indicando un deshielo en su gélida relación.

Después de que sus dos primeras peleas resultaron en un empate y una estrecha victoria por decisión mayoritaria para Álvarez, los peleadores finalmente se enfrentaron nuevamente cuatro años después, nuevamente peleando en Las Vegas Strip frente a una multitud pro-Canelo.

Álvarez, de 32 años, era favorito 5 a 1 poco antes de la campana inicial, y peleó como tal. Lanzando muchos más golpes y quitándole la iniciativa a Golovkin, ‘Canelo’ dominó en gran medida la primera mitad de la pelea mientras Golovkin tenía una roncha en la sien derecha.

Golovkin no tenía un plan de juego perceptible contra la intimidación de ‘Canelo’ en los primeros ocho asaltos, sino que absorbió los golpes de Álvarez y no lanzó suficientes golpes propios. Golovkin finalmente aumentó su ritmo de trabajo y progresó contra un ‘Canelo’ más cansado en las últimas rondas, pero no fue suficiente.

Álvarez recibió un corte sobre su ojo derecho en las rondas posteriores, pero el daño y la mayor actividad de Golovkin no parecieron frenarlo en absoluto.

La pelea fue el capítulo final largamente retrasado en una de las trilogías más intrigantes de esta era. Álvarez y Golovkin pelearon por primera vez en 2017 y nuevamente en 2018, pero esos 24 asaltos no determinaron la superioridad entre dos peleadores igualados con combinaciones casi inigualables de habilidad y poder de golpe.