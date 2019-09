Responden Yanquis

Boston.- Edwin Encarnación conectó un cuadrangular para respaldar la faena de J.A. Happ, quien lanzó en blanco hasta el séptimo inning del duelo que los Yanquis de Nueva York ganaron ayer 5-1 a los Medias Rojas de Boston.

Happ y cuatro relevistas se combinaron en una labor de cinco hits por los Yanquis, líderes de la División Este de la Liga Americana.

J.D. Martínez disparó un jonrón ante el cerrador cubano de los Yanquis, Aroldis Chapman, cuando había dos outs en la novena entrada. Los Medias Rojas comenzaron la jornada seis juegos detrás de Oakland en la lucha por el segundo wild-card de la Liga Americana.

Happ (12-8) permitió dos inatrapables a lo largo de seis entradas y un tercio, durante las que repartió siete ponches y regaló una base por bolas.

Un día después de caer por 6-1 en el Fenway Park, los Yanquis fueron ayudados por un brillante sol de media tarde que confundió a los jardineros de Boston, quienes permitieron así dobles seguidos durante un ataque de cuatro carreras en el cuarto acto.

En una de esas jugadas, el primera base Mitch Moreland, el intermedista Brock Holt y el jardinero derecho Martínez fueron por una pelota bateada por el dominicano Gary Sánchez. La esférica cayó junto a la línea y se fue al graderío, para un doble de terreno que empujó a DJ LeMahieu y a Didi Gregorius.

Al siguiente lanzamiento, Encarnación sacudió su 32do jonrón de la temporada –11mo con los Yanquis– para colocar la pizarra en 4-0.

La derrota fue para Ryan Weber (2-3).



Diamondbacks 2, Rojos 0

Cincinnati.- Triunfo a triunfo, los Diamondbacks se están acercando a los playoffs.

Ketel Marte produjo una carrera y anotó otra, el novato Alex Young repartió 12 ponches a lo largo de ocho entradas, y Arizona hilvanó su quinta victoria consecutiva, al imponerse 2-0 a los Rojos de Cincinnati.

Los Diamondbacks han ganado 11 de 12 compromisos y se han colocado ocho juegos por encima de la marca de .500, su mejor registro en lo que va de la campaña. Comenzaron el día dos juegos y medio detrás de los Cachorros de Chicago, en la lucha por el segundo wild-card de la Liga Nacional.

“Estamos un juego más cerca del wild-card”, destacó Young.

Los últimos dos duelos de los Diamondbacks han concluido gracias a que relevistas han conjurado amenazas serias. El viernes, Archie Bradley hizo 28 lanzamientos para salir de un atolladero con las bases llenas, y Arizona se impuso por 7-5.

Jimmie Sherfy cubrió a Bradley en su día de descanso, y ponchó al toletero venezolano Eugenio Suárez y al dominicano Arístides Aquino, el novato sensación, cuando había corredores en primera y segunda.

“Para llegar a donde queremos, hay que ganar juegos como éste”, resaltó el manager Torey Lovullo.

El dominicano Marte ha lucido como el jugador más valioso de Arizona durante su repunte. Conectó un sencillo frente a su compatriota Luis Castillo (14-6), para producir una carrera en el cuarto acto, y avanzó en un doblete del venezolano Eduardo Escobar, antes de anotar gracias a una roleta en la que fue retirado Christian Walker.

En sus últimos cinco encuentros, Marte ha bateado de 20-12 con dos dobles, un triple, tres jonrones y 12 impulsadas.

Marte acumula 31 bambinazos y 89 empujadas en la campaña. Son las mejores marcas de su carrera. Asimismo, es el pelotero de la Liga Nacional con más hits y más juegos pegando más de un inatrapable.



Azulejos 3, Rays 5

St. Petersburg, Florida.- Travis d’Arnaud y Daniel Robertson produjeron sendas carreras cuando había dos outs de la octava entrada, para que los Rays de Tampa Bay se impusieran 5-3 a los Azulejos de Toronto.

En ese octavo capítulo, Jordan Romano (0-2) entregó un boleto al emergente J-Man Choi, antes de que Kevin Kiermaier sacudiera un doblete. Como emergente, D’Arnaud bateó un elevado de sacrificio que empujó a Michael Brosseau, quien ingresó como sustituto en los senderos, para igualar la pizarra 3-3.

Robertson, quien había igualado el juego mediante un doblete remolcador en el séptimo inning, pegó un sencillo ante Ryan Tepera, para que Kiermaier anotara otra carrera.

Nick Anderson (5-4) se llevó la victoria, mientras que Oliver Drake repartió tres ponches seguidos para acreditarse su segundo salvamento en tres oportunidades.

Los Rays ganaron por novena ocasión en 10 juegos, en momentos en que luchan contra Oakland y Cleveland por uno de los dos boletos de wild-card en la Liga Americana.



Reales 7, Marlins 2

Miami.- Ryan McBroom aportó un par de dobletes y produjo tres carreras por los Reales de Kansas City, que doblegaron el sábado 7-2 a los Marlins de Miami.

Uno de los batazos de McBroom vació las bases ante el relevista Ryne Stanek en el séptimo episodio, para coronar un ataque de seis carreras.

El cubano Jorge Soler bateó su 41er jonrón de la temporada, un garrotazo solitario en el noveno capítulo, mientras que Hunter Dozier sumó dos imparables por Kansas City, que ha ganado seis de siete compromisos.

Adam Conley (2-8) comenzó el séptimo episodio, como relevo del abridor Caleb Smith, y permitió un sencillo de Bubba Starling dentro del cuadro, antes de expedir un boleto al nicaragüense Cheslor Cuthbert. El jardinero central Austin Dean tuvo problemas para controlar un sencillo de Whit Merrifield, en un error que permitió a Starling anotar desde la antesala para igualar el duelo 1-1.

Un sencillo de Dozier con las bases repletas frente a Stanek puso a los Reales adelante por 2-1.

Danny Duffy (6-6) permitió una carrera y dos imparables en seis innings.



Suspenden 60 partidos a Pineda

Nueva York.- El abridor de los Mellizos de Minnesota Michael Pineda fue suspendido por 60 partidos por arrojar positivo por el uso de un diurético prohibido.

Grandes Ligas informó ayer que el derecho dominicano fue suspendido inmediatamente por quebrantar el reglamento sobre consumo de sustancias prohibidas.

El corpulento lanzador dijo en una declaración que tomó un medicamento sin receta que le dio un amigo para ayudarle a bajar de peso. Las píldoras contenían hidroclorotiazida, un diurético que puede encubrir la presencia de otras sustancias.

Pineda se disculpó con los Mellizos, sus compañeros, su familia y los fanáticos:

Dijo, sin embargo, que no asume la responsabilidad de “lo que entra en mi cuerpo” y por tanto acepta la suspensión y que espera ser un ejemplo para otros sobre la importancia de consultar con expertos antes de aceptar una sustancia de una tercera fuente.

Pineda, con foja de 11-5 y efectividad de 4.01, se perderá los últimos 21 partidos de la campaña regular de los Mellizos, además de cualquiera en la postemporada. Perderá además 989 mil 247 dólares de su salario de 8 millones. Es elegible para ser agente libre tras la campaña y tendría que cumplir el resto de la suspensión el próximo año.

La suspensión era originalmente por 80 partidos, pero el gremio de peloteros apeló y fue reducida a 60 por el árbitro Mark Irvings bajo el procedimiento de mitigación del acuerdo de drogas de la Liga, le dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La persona habló a condición de preservar el anonimato por no estar autorizada a hablar del asunto.

Pineda fue una de las varias adquisiciones de Minnesota para esta temporada, reforzando su rotación. El viernes, en su 26ta apertura de la campaña, Pineda alcanzó dobles dígitos en ponches por primera vez desde el 10 de abril de 2017, cuando jugaba con los Yanquis de Nueva York.