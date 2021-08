Responden chihuahuenses en la loma

Los prospectos chihuahuenses que se encuentran en sucursales clase “Rookie” de organizaciones de Grandes Ligas continúan teniendo una destacada temporada.

El camarguense Jemir Leal, que está en la Liga Dominicana de Verano con los Reales de Kansas City, comentó estar contento tras su buen inicio de campaña en tierras antillanas.

“He abierto tres partidos, tengo 10 entradas lanzadas en lo que va de la temporada; me siento bien, me ha ido bien, no me han hecho muchas carreras y me dicen que hay que seguir compitiendo como hasta ahora, porque esto apenas empieza”.

Jemir actuó por última ocasión el pasado 5 de agosto, cuando lanzó par de innings, aunque aceptó par de carreras limpias, incluyendo un cuadrangular. Su mejor actuación fue el 15 de julio, cuando abrió juego, lanzó tres innings y un tercio y ponchó a tres rivales.

Mario Pérez, también lanzador, no está en República Dominicana, sino en Arizona, también en clase Rookie.

“Pues hasta ahorita todo bien la verdad. El jueves tiro contra Dodgers y seguimos trabajando, echándole ganas para salir adelante y buscar que me suban de liga”, comentó vía mensaje.

Pérez ha tenido muy buenos números con los Cerveceros de Milwaukee. Ha abierto tres juegos y ha aparecido en dos más; en ninguna de sus actuaciones le han anotado más de dos carreras limpias. Su mejor trabajo fue el pasado 29 de julio, cuando enfrentó a la sucursal de los Medias Blancas de Chicago, y lanzó cinco innings y dos tercios, permitiendo una carrera, la cual fue sucia, ponchó a seis rivales y otorgó un pasaporte

Por su parte, Ramón Carrasco, quien también está en Arizona con los Cerveceros, al igual que Pérez, ha tenido algunas salidas titubeantes, pero ha estado mejorando. En su más reciente oportunidad, el chihuahuense lanzó tres innings, donde permitió un hit, no aceptó carreras, dio una base por bolas y ponchó a par de rivales.

El también lanzador Ricardo Estrada, quien milita en la organización de los Gigantes de San Francisco, y está, al igual que Leal, en República Dominicana, ha aceptado solo dos carreras limpias en 10 innings y dos tercios de labor, hasta ahora en la temporada.

Estrada ha estado como abridor y ha ponchado a nueve rivales, aunque también ha otorgado ocho bases por bolas.

Otro chihuahuense que está en República Dominicana es Pedro Santillán, quien ha hecho trabajos de relevo en seis innings, solamente ha aceptado par de carreras limpias y su control ha sido estupendo, pues no ha otorgado bases por bolas y ha ponchado a cinco rivales.

Jemir Leal

Lugar de Nac.: Camargo, Chih

Edad: 18 años

Estatura: 1.88 m

Peso: 74 kg

Equipo: Reales de Kansas City

Mario Pérez

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chih

Edad: 19 años

Estatura: 1.80

Peso: 68 kg

Equipo: Cerveceros de Milwaukee

Ramón Carrasco

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chih

Edad: 19 años

Estatura: 1.82 m

Peso: 76 kg

Equipo: Cerveceros de Milwaukee

Ricardo Estrada

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chih

Edad: 19 años

Estatura: 1.83 m

Peso: 77 kg

Equipo: Gigantes de San Francisco

Pedro Santillán

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chih

Edad: 20 años

Estatura: 1.92 m

Peso: 91 kg

Equipo: Dodgers de Los Angeles