Responde Prescott

Arlington, Texas.- La carga de trabajo de Ezekiel Elliott en el juego inaugural no importó demasiado después de que el corredor de Dallas se ausentara durante la pretemporada debido a que se rehusaba a jugar.

Ahora hay más preguntas sobre qué tan pronto el mariscal Dak Prescott recibirá la paga que su corredor predilecto disfrutó hace apenas cuatro días antes de que comenzara la temporada.

Prescott igualó su récord de carrera con cuatro pases de anotación al mismo tiempo que lanzaba para 405 yardas, y los Vaqueros amasaron hasta 494 yardas bajo el mando de Kellen Moore en una victoria de 35-17 sobre Eli Manning y los Gigantes de Nueva York ayer.

Saquon Barkley corrió para 59 yardas en su primer acarreo de la temporada, preparando el camino para el primer pase de anotación de Manning y tomar así una ventaja de 7-0. Pero los Gigantes no pudieron hacerle frente a la ansiosa ofensiva de Dallas, y ver lo que podría suceder cuando dejaran ver todo su poder.

Tal como se esperaba, Elliott no pareció estar en su mejor forma después de pasar todo el campamento de entrenamiento intentando mantener su condición en México mientras esperaba esa extensión de contrato de 90 millones de dólares a seis años que fue acordada en la mañana del primer entrenamiento completo de la temporada regular.

El dos veces campeón del juego por tierra en la NFL logró encontrar una apertura para conseguir un acarreo de anotación de 10 yardas y colocar a los Vaqueros arriba 35-10 a finales del tercer cuarto. Elliott terminó con 53 yardas en 13 acarreos.

“Debíamos tomar en cuenta cuántas repeticiones le íbamos a dejar hacer en el partido”, dijo el entrenador Jason Garrett, señalando que habían sido más de 30, incluyendo una atrapada para 10 yardas. “Creo que ahora con algo de tiempo extra él practicará un poco más, recuperará esa experiencia de partido, y se sentirá cada vez más confiado consigo mismo”.

Esta primera victoria se la deben casi toda a Prescott, en su segundo partido de carrera en el que acumula hasta 400 yardas, en el primer partido de su cuarta temporada con el equipo.

Los representantes del mariscal y los Vaqueros aún intentaban llegar a un acuerdo sobre el nuevo contrato en los días antes del partido de apertura, pero ahora parece que las negociaciones se extenderán por gran parte de la temporada. Quizás la mejor oferta de la NFL (un salario de dos millones en el último año de su contrato de novato) no es menos costosa.

El Novato del Año de la NFL del 2016 prosperó en su debut con la ofensiva de Moore, ejecutando varios pases perfectos en su camino rumbo a un rating perfecto de mariscal de 158.3.

Prescott completó 25 de 32 pases sin una sola intercepción, encontrando a siete receptores distintos, y dos de estos acumularon hasta 100 yardas en capturas: Michael Gallup (siete capturas para 158 yardas) y Amari Cooper (seis para 106).

Uno de los más destacados lanzamientos fue un pase de anotación de 21 yardas dirigido a Cooper, quien se encuentra en su primera temporada completa con Dallas después de un intercambio a mediados de temporada con el que se reforzó una estancada ofensiva y ayudó a los Vaqueros a llegar a su segundo partido por el título de la NFC del Este en tres temporadas con Prescott y Elliott.