Responde Mayfield

Berea, Ohio.- Baker Mayfield trató de aclarar las cosas tras lanzar lo que pareció una crítica inesperada a otro mariscal en la NFL.

Al asegurar que se le citó fuera de contexto, el mariscal de campo de los Cafés de Cleveland dijo ayer que se había puesto en contacto con el mariscal novato de los Gigantes de Nueva York Daniel Jones sobre unos comentarios que él hizo en una entrevista sobre el jugador seleccionado en la primera ronda.

Mayfield reconoció que le dijo a la revista GQ que estaba sorprendido de que Nueva York hubiera tomado a Jones. “Me asombra”, le dijo a la revista en abril. Pero subrayó que su intención no fue irrespetuosa.

Mayfield dijo que le envió mensajes de texto a Jones el martes para asegurarse de que éste entendiera que no tuvo malas intenciones.

“Contacté a Daniel porque todo eso fue exagerado y yo quería que él supiese cómo pensaba yo. Y que sólo he escuchado buenas cosas de parte de Saquon (Barkley) y Sterling Shepard, a quienes respeto mucho y cuyas opiniones respeto”, dijo Mayfield. “Solamente quería aclarar las cosas”.

Mayfield dijo que Jones apreció el gesto. “Todo lo que la gente ha dicho sobre él, él fue cordial. Me dijo ‘no te preocupes’”.

El mariscal de Cleveland, en su segundo año en la Liga, dijo que lo que lo molestó más fue que los comentarios distorsionaron su carácter.

“El día de hoy, uno puede leer una cosa y tener sus impresiones”, dijo. “Es la razón por la que hablé de ello (el martes). Es una cosa, no me importan muchas opiniones, si te caigo bien o no, pero eso pareció que estaba fuera de carácter y por ello fue que hablé”.

Mayfield dijo que no se sintió atacado por sorpresa por el artículo, pero que estaba “muy confundido” porque él no se acordaba de mucho de lo que dijo hace cuatro meses.

“Una vez fue publicado, me dije: ‘¡Guau!, me olvidé completamente de que tuve esa conversación en abril’”, dijo. “Me sentí muy confundido, para serles sincero, porque eso no fue de lo que se trató la conversación”.



Brown toma parte de reuniones con Raiders

Alameda, California.- El estelar receptor Antonio Brown regresó el lunes al campo de entrenamiento de los Raiders de Oakland, un día después de que el gerente general, Mike Mayock, le envió un ultimátum de “comprometerse de lleno”.

Brown participó en las reuniones en Napa antes que el equipo pusiera fin al campamento, dijo una persona con conocimiento de la situación y que habló bajo condición de anonimato debido a que el equipo no reveló detalles.

Brown no asistió a la práctica del domingo mientras continúa con la búsqueda de un casco con el que se sienta cómodo y que cumpla con los estándares de seguridad establecidos por la NFL y la Asociación de Jugadores de la Liga (NFLPA, por sus siglas en inglés). Brown perdió una disputa la semana pasada en busca de usar el mismo casco Schutt Air Advantage que ha utilizado a lo largo de su carrera, debido a que el modelo es demasiado viejo para obtener la certificación de seguridad.

Brown esperaba encontrar una versión más reciente de su casco preferido que pudiera ser aprobada, pero la que presentó falló en una prueba de seguridad conducida por la Liga y el Sindicato de Jugadores, señaló una segunda persona en condición de anonimato debido a que los resultados de la prueba no fueron divulgados.

El agente de Brown, Drew Rosenhaus declaró a ESPN el lunes temprano que espera que Brown vuelva a entrenar pronto y que están analizando “todas las opciones en este momento para resolver el problema del casco”.

“Antonio es muy honesto”, dijo Rosenhaus. “Quiere estar allí. Quiere ser parte del equipo. Quiere entrenar. Pero también le gusta hacerlo con el casco que ha utilizado toda su vida. Portó este casco en el futbol americano infantil, en la escuela secundaria, en la universidad con Central Michigan. Y también usó este casco en sus nueve años de carrera (en la NFL).

“Ésta es su vida. Está arriesgando todo. Tiene una familia. Ya sufrió conmociones. Este casco lo mantuvo a salvo. Ha recibido golpes brutales. Y simplemente estamos tratando de encontrar una manera de resolverlo. Hemos trabajado de manera muy estrecha con los Raiders, hemos trabajado muy de cerca con la NFL”.