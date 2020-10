Responde Castillo

Marco Tapia / El Diario

Eryc Castillo vino de la banca, mostró carácter y anotó el gol con el que los Bravos de Juárez rescataron el empate a uno con los Tuzos del Pachuca, en actividad de la jornada 13 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Con la igualada la escuadra fronteriza arribó a 14 puntos en el certamen y sumó su tercer partido consecutivo sin ganar.

Fue el cuadro hidalguense el primero en insinuarse a la ofensiva con un disparo lejano de Ismael Sosa que terminó en las manos del cancerbero Iván Vázquez.

Por estrategia, los Tuzos saltaron la línea continuamente y buscaron a sus atacantes a través de balonazos.

El equipo juarense enfrentó este compromiso sin Jefferson Intriago. El mediocampista ecuatoriano ha sido uno de los jugadores clave del sistema del entrenador Gabriel Caballero.

Antes de que se cumplieran los primeros 10 minutos de juego, Marco Fabián sacó un disparo desde fuera del área que sin problemas contuvo el portero argentino Óscar Ustari.

Por banda de la derecha, Alan Mendoza metió un servicio que Óscar Murillo desvió con la cabeza y Ustari se quedó con el esférico.

Pachuca, fiel a su estilo, hizo presión alta y constantemente obligó a que los defensas o el mismo portero de Bravos tuvieran que dividir la pelota.

A la media hora de partido la visita movió las redes, pero el árbitro no validó el gol por una supuesta falta sobre Gustavo Velázquez. La jugada fue accidentada, pero no quedó muy claro si Víctor Dávila cometió o no infracción.

Tres minutos después Víctor Guzmán apareció dentro del área, recibió un buen pase y remató de manera cruzada para vencer a Vázquez Mellado.

La primera parte terminó con la mínima ventaja de Pachuca, pero pudo merecer algo más. Los Bravos mostraron poco, casi nada en el primer tiempo.

Para el arranque de la parte complementaria Gabriel Caballero realizó dos modificaciones. Salieron Alberto Acosta y Martín Rabuñal e ingresaron Luis Donaldo Hernández y Flavio Santos.

Al minuto 49, Víctor Sosa se perdió una inmejorable oportunidad de acrecentar la ventaja pero no impactó la pelota de forma increíble cuando se encontraba solo a medio metro de la línea de gol.

El empate llegó al 62’ de tiempo corrido en una jugada que fabricaron dos jugadores que entraron de cambio. Mauro Fernández le dio la pelota a Eryc Castillo, quien hizo la faena dentro del área y sacó derechazo para mover las redes.

Después de la fecha FIFA, el equipo juarense tendrá dos salidas consecutivas, ante Mazatlán y Tigres de la UANL.

1 1

Bravos Tuzos

Los goles…

0-1: Víctor Guzmán (34’)

1-1: Eryc Castillo (62’)

Alineaciones…

Bravos

Iván Vázquez, Alan Mendoza, Bruno Romo, Gustavo Velázquez, Alberto Acosta, William Mendieta, Joaquín Esquivel, Martín Rabuñal, Marco Fabián, Blas Armoa, Darío Lezcano.

Tuzos

Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Víctor Guzmán, Erick Aguirre, Víctor Sosa, Luis Chávez, Víctor Dávila, Roberto de la Rosa, Erick Sánchez.