Rescata PSG empate ante el Real Madrid

Madrid.- Keylor Navas brindó otra gran actuación en el Santiago Bernabéu durante un encuentro de la Liga de Campeones. Pero esta vez fue para amargar al Real Madrid.

Con soberbias intervenciones del arquero tico y un par de goles en el tramo final, Paris Saint-Germain sustrajo ayer un empate 2-2 en la visita al Madrid, asegurándose el primer lugar de su grupo.

Karim Benzema tenía bien encaminado al Madrid con un doblete, pero los tantos de Kylian Mbappé y Pablo Sarabia a los 81 y 83 minutos decretaron la repartición de puntos. Los merengues se habían clasificado de antemano a los octavos de final gracias a que el Brujas de Bélgica no pasó del empate 1-1 de visita a Galatasaray en el otro partido del Grupo A.

“No me sorprende lo que ha hecho”, dijo el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, sobre la actuación de Navas. “Con nosotros también hacía muy buenos partidos. Ha hecho cinco paradas buenas para ellos”.

Navas mantuvo a los visitantes en el encuentro tras el gol de Benzema. El tanto de Mbappé llegó en cambio tras un error del actual portero madridista Thibaut Courtois, quien no se gana todavía el apoyo de muchos seguidores del conjunto blanco.

En cambio, el guardameta costarricense recibió aplausos del público en la capital española.

“La gente me mostró mucho cariño”, manifestó Navas. “Les agradezco de corazón porque con ellos viví cosas increíbles”.

Hay ahora seis equipos con participación asegurada en los octavos de final. PSG, Bayern Munich y Juventus se habían clasificado con antelación tras los partidos de la cuarta fecha. Pese a conformarse con empates en casa, se les unieron el Madrid y el Manchester City.

En la jornada, avanzó también el Tottenham.



Golazo de Dybala y cima para la Juve

Con un gol de Paulo Dybala desde un ángulo imposible, Juventus también amarró la primera plaza de su llave al vencer de local 1-0 al Atlético de Madrid.

Al filo del primer tiempo, Dybala clavó un tiro libre casi desde la línea de fondo.