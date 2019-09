Rescata Iturbe a Pumas

Ciudad de México.- Por tercera fecha consecutiva Pumas se valió de un gol agónico para rescatar un resultado. El volante paraguayo Juan Iturbe anotó un golazo en los minutos finales ayer y les dio a los universitarios un empate de 1-1 ante Cruz Azul, por la décima fecha del torneo Apertura mexicano.

El uruguayo Jonathan Rodríguez puso al frente a la Máquina a los 48 minutos con un tiro dentro del área. Cuando parecía que los visitantes se llevarían el triunfo, Iturbe conectó un disparo desde media distancia para decretar la igualdad a los 87.

La semana pasada, jugando con un hombre más durante casi todo el encuentro, los universitarios necesitaron un tanto de Bryan Mendoza a los 80 para evitar una derrota ante el América. Y en la fecha anterior, se dejaron empatar en los descuentos frente a Toluca, antes de encontrar un tanto que les dio la victoria.

“Los empates conseguidos contra equipos como América y Cruz Azul me saben bien, teníamos enfrente un equipo de gran calidad técnica con movimientos colectivos e individuales fuertes, y el ponernos detrás luego de una primera parte buena... nos ha costado recuperarnos”, dijo el entrenador de los universitarios, el español Míchel González, quien está en su primera temporada en México. “Pero creo que nunca queda nadie contento, ¿verdad?”.

Dejando aparte las emociones, el empate de ayer es un mal resultado para los dos equipos, que figuran entre los más populares en el país.

Pumas, que sólo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, tiene 14 puntos, con los que se coloca en la novena posición.

En la semana, el estratega fue criticado duramente por quienes consideraron que a Pumas le faltó ambición para aprovechar la superioridad numérica ante el América.

“Mostramos que podemos competir con cualquiera, hemos dado muestra de poder jugar bien. Cuando el equipo mantenga esa seguridad y confianza va a ser mejor, pero esa no es labor de tres meses ni exclusivamente del entrenador, es una labor colectiva, creo que nosotros creemos más en ellos que ellos mismos”, agregó Míchel. “Hay que valorar el corazón y la garra que pusieron mis jugadores en los últimos 20 minutos y que hayan dado respuesta; jugar ante equipos como América y Cruz Azul no es fácil para Pumas. Hay que buscar sacar la garra y el corazón que le da puntos al equipo”.

Cruz Azul, que a media semana venció 2-1 a Tigres para coronarse monarca de la Leagues Cup, hilvana cinco encuentros sin poder ganar. Tres de esos duelos se dieron con el entrenador portugués Pedro Caixinha, sustituido por el uruguayo Robert Dante Siboldi, quien se estrenó con un deslucido empate ante el Veracruz.

Parecía que el triunfo ante Tigres en la final del nuevo torneo entre clubes de México y de la MLS redundaría en mejores resultados para Cruz Azul. No fue así.

Con el empate, los celestes tienen 12 puntos y ocupan el 13er puesto de la tabla, una producción pobre para un equipo que, de acuerdo con sus dirigentes, ha invertido 80 millones de dólares en fichajes tan sólo en el último año con la intención de conquistar su primer cetro de Liga desde el Invierno de 1997.

“Nos faltó manejo de partido y les dimos la opción de que nos empataran, pero creo que en términos generales fue un buen desempeño futbolístico y una buena actitud de los muchachos que se entregaron”, dijo Siboldi. “Estamos intentando implementar un estilo de juego nuevo y si bien no sacamos resultados hoy ni con Veracruz, la realidad es que vamos progresando y vamos a ir mejorando día a día con más entrenamientos y más partidos”.