Rescata el Barsa empate con Dortmund

Dortmund, Alemania.- Marc-André ter Stegen atajó un penal en la segunda mitad para evitar la caída del Barcelona al comienzo de la Liga de Campeones, donde el conjunto español empató ayer 0-0 en casa del Borussia Dortmund.

Lionel Messi entró como suplente para disputar los últimos 30 minutos, en su primera aparición de la temporada. Pero el astro argentino no pudo activar el inoperante ataque del cuadro visitante, mientras que el Dortmund creó las oportunidades más claras del partido.

Ter Stegen atajó el penalti ejecutado por el capitán Marco Reus a los 57 minutos y tuvo varias intervenciones atinadas en su regreso a su natal Alemania.

“Fue un partido muy complicado”, comentó el guardameta.

Un disparo del suplente del Dortmund Julian Brandt se estrelló en el larguero y un tiro de Paco Alcácer también estuvo cerca de abrir el marcador ante su equipo anterior. Es el primer encuentro de la temporada en que el atacante español se va en blanco.

“Nos han hecho el penalti, el palo y hemos sufrido”, reconoció el estratega del Barça, Ernesto Valverde. “En el primer tiempo dominábamos, pero nos ha faltado profundidad para crear ocasiones. A veces tienes el balón pero tienes que convertirlo en ocasiones, y nos ha faltado verticalidad”.

Ansu Fati, de 16 años, debutó en la Liga de Campeones para convertirse en el jugador más joven del Barcelona en una competencia europea, antes de cederle su puesto a Messi a los 59 minutos. El argentino no había jugado desde que se lesionó la pierna en la pretemporada.

En otro duelo del Grupo F, el Slavia de Praga firmó un empate 1-1 con el local Inter, que igualó el marcador en los minutos finales.

El defensor Mats Hummels demostró por qué el Dortmund lo adquirió nuevamente del Bayern Munich al tener varias intervenciones clave. Bloqueó el primer disparo de Antoine Griezmann del Barcelona, y después realizó un importante despeje de cabeza para alejar el balón del uruguayo Luis Suárez.

“Me voy con la sensación de que perdimos dos puntos”, lamentó Hummels. “Nos habríamos colocado en una estupenda posición dentro de este grupo complicado”.

La primera gran oportunidad del Dortmund llegó en los botines de Reus, pero ter Stegen atajó el disparo a los 25 minutos. Jadon Sancho también dejó ir una clara.

Un tiro de esquina del Barcelona provocó caos en la defensa del Dortmund, y Roman Bürki tuvo que despejar de puños antes de que Reus tapara el contrarremate de Fati.

El conjunto local salió más agresivo para la segunda mitad pero no pudo superar a ter Stegen. En tanto, Messi lució lejos de su mejor forma y no gravitó en el encuentro.

“Tenemos que mejorar”, dijo Valverde.