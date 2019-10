‘Representar a México, un orgullo’

Deportista del Año en el 2017 y poseedora de múltiples triunfos y premios en el atletismo a nivel nacional e internacional, la velocista juarense Rosa Cook comparte esta semana algunos aspectos no conocidos de su vida a través de 25 preguntas.

Cook, estudiante y atleta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ganó este año medalla de oro en el relevo 4x400 de la Universiada Nacional, así como en el relevo 4x100 en el Nacional de Primera Fuerza, entre otros logros.





1. ¿Por qué te gusta practicar el atletismo?

Es un deporte que he hecho prácticamente la mitad de mi vida y pues no sé, me gusta mucho, no sé si entre costumbre y que ahí es donde me fue bien.



2. ¿Qué recuerdo tienes de tu primera carrera en esta disciplina?

La primera carrera fue una Carrera de la Amistad, hace como 12 años, ésa fue la primera. Corrí… pues hay de distancias cortitas y quedé en segundo lugar, fue como de 50 metros, 70, algo así.



3. ¿Cómo asimilas cada victoria que tienes en la pista?

La asimilo como que es el comienzo de algo más allá, o sea, no nada más como que ya quedó ahí.



4. ¿Cómo te repones de las derrotas?

Me cuesta mucho porque obviamente a nadie le gusta perder. Y cuando ha pasado si llega un momento en el que me privo mucho así, pero pues es como que, ok, fue un mal día y ya.



5. Si alguna vez te ha pasado, ¿qué haces cuando sientes flojera de ir a entrenar?

(Risas) Pues es que ya llega un momento en el que yo creo que ya pasa muy seguido la verdad, pero ya es como que la costumbre, sabes que no tienes que faltar y pues vienes, aunque sea con flojera.



6. ¿Para ti por qué es importante hacer caso de las indicaciones de tu entrenador?

Porque él es el que tiene tu programa y lo que tienes que hacer y pues por algo te lo dicen, no es como que nomás para molestar, él sabe por qué lo hace.



7. ¿Qué significa para ti representar a México?

¡Ay, es algo muy bonito!, pues escuchar tu himno nacional, los colores y es algo muy gratificante, muy orgulloso.



8. ¿Cómo tomas el hecho de saber que en algún momento fuiste la Deportista del Año en Juárez?

Sí, me sentí muy contenta ese año. Era algo que no esperaba, pero gracias a Dios pues del inicio del año se vinieron cosas buenas y terminar esa nominación fue algo muy bonito de parte de los jueces.



9. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en tu carrera deportiva?

Muy incondicional desde siempre, obviamente de más chiquita, siempre están ahí en las buenas y sobre todo en las malas.



10. ¿Cómo combinas el estudio con el deporte?

Sí es muy difícil, obviamente es muy difícil, depende mucho desde la carrera que escojas, pero siempre hay espacio; si quieres lo puedes hacer.



11. ¿Qué te ha dejado el atletismo como experiencia de vida?

A ser muy perseverante, que las cosas pasan cuando tienen que pasar y no antes ni después.



12 ¿Qué es para ti la UACJ?

Pues es la universidad donde me han brindado todo, tanto académica como deportivamente hablando; aquí está mi entrenador, así que muy agradecida con la universidad.



13. ¿Cómo te preparas mentalmente momentos antes de cada competencia?

Siempre trato de concentrarme mucho, que todas las friegas atrás no se queden ahí nomás, lo difícil ya lo hiciste, así es que nomás tratar de ejecutar lo mejor posible.



14. ¿Qué le pedirías a las autoridades deportivas de México?

Apoyos. Yo creo que apoyos y que se pusieran un poco en los zapatos de los que estamos de este lado, que no es fácil. Realmente es puritito amor al arte, yo creo que mucho menos del 50 por ciento no tenemos el apoyo que creo nos merecemos.



15. ¿Por qué recomiendas a los niños y jóvenes que hagan deporte?

Porque es un medio que te puede abrir muchas puertas y a la vez cerrar otras que, pues, no tienes que ir por ese camino. Es un buen medio para distraerte y tal vez con eso te pueden dar una beca universitaria que a lo mejor muchos jóvenes no tienen la oportunidad y así, te abre muchas puertas y te cierra unas no muy buenas.



16. ¿Qué has sacrificado por estar en el atletismo?

Yo creo que no sacrificio, pero sí momentos importantes a lo mejor con mi familia o con amistades o así, pero no lo veo tanto como sacrificio.



17. ¿Cómo fue tu niñez?

Siempre muy deportiva, siempre estuvo en diferentes deportes, fui muy hiperactiva desde chiquita.



18. ¿Qué sentiste la primera vez que saliste de México para competir?

Sí es una experiencia única, era mi primer viaje fuera del país también, y más bonito aun saber que vas a representar a tu país, y entre nervios y una serie de sentimientos. Fue a Taipéi, fue a China.



19. ¿Cómo te defines como persona?

Me defino como una mujer perseverante y como decidida en lo que quiere hacer.



20. ¿Cómo te defines como atleta?

Yo creo que van de la mano, como eres aquí eres fuera de la pista, igual perseverante y aguerrida.



21. ¿Qué es para ti la amistad?

Es estar con alguien que quieres, apoyarlo, alegrarte por sus logros y apoyarlo en sus derrotas.



22. Cuando eras niña, ¿qué hacías cuando te regañaban en tu casa?

Llorar (ríe), no me regañaban mucho, pero era llorar.



23. ¿En qué te gusta ayudar y en qué no en tu casa?

Me gusta ayudar en hacer comida y no me gusta lavar los trastes.



24. ¿Qué importancia tiene para ti ser disciplinada?

Pues yo creo que si no eres disciplinada en ningún aspecto de tu vida no puedes hacer mucho, o sea, es como lo principal.



25. ¿Qué consejo le das a los recién llegados al equipo de atletismo de la UACJ?

Que no se desesperen, hay veces que las cosas no salen a la primera, pero todo llega cuando tiene que llegar, no va a llegar antes, no va a llegar después, todo tiene un proceso y pues esperar a que cumplas el proceso.