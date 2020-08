Reportará con La Coruña

Archivo / El Diario

Pareciera que a la novela del jugador uruguayo Diego Rolán no se le pone punto final, la tinta no se termina y a la última página, que finalice este capítulo en la historia de los Bravos de Juárez, no se le ha encontrado la conclusión precisa.

Con Bravos sigue abierta la posibilidad de agregar un extranjero más y la directiva jamás ha negado su interés por retener o quedarse definitivamente con el futbolista sudamericano.

Por su parte el Deportivo, club dueño de la carta del jugador charrúa, ha jugado de forma estratégica con la intención de que el equipo interesado en tener los servicios de Rolán desembolse lo que pide.

Pero el tiempo se agota; el período de registros en la Liga MX finaliza el 5 de septiembre.

El nuevo capítulo de esta novela expuso que Diego debía reportar con el Deportivo el viernes anterior para realizar exámenes médicos, hecho que puede interpretarse de que Rolán está contemplado para jugar en el equipo español.

“La plantilla del RC Deportivo está citada hoy viernes a las 15:00 en Abegondo para las pruebas médicas previas al inicio de los entrenamientos de la próxima semana. Los futbolistas que estarán hoy en la Ciudad Deportiva son los siguientes: Alberto, Pablo Brea, Eneko Bóveda, Gerard Valentín, Salva Ruiz, Keko, Álex Bergantiños, Mujaid, Vicente, Borja Galán, Fede Cartabia, Valín, Gandoy, Juan Rodríguez, Adrián Castro, Javi Sanmartín, Somma y Uche. Gaku, Dani Giménez, Diego Rolán y Claudio Beauvue se irán incorporando en los próximos días (sic)”, se lee en el comunicado del club.

Pero la incertidumbre no es ajena a esta historia que se ha hecho larga, con una batalla legal cuyo desenlace determinará la categoría del equipo el próximo torneo, así lo han señalado algunos medios de Uruguay.

El Deportivo citó 22 jugadores, pero varios de ellos tienen contrato sólo si el equipo permanece en Segunda.

Rolán regresó a su país después de entregar buenas cuentas con Bravos en la Liga MX, pero el club juarense, como lo ha señalado su presidente ejecutivo Guillermo Cantú, no ejerció la opción de compra debido a la pandemia que provocó una crisis económica.

“La opción de compra que teníamos nosotros con La Coruña, antes del Covid, la hubiéramos ejercido, sin embargo, con el tema del Covid y todas estas cuestiones que hay alrededor de las afectaciones económicas, se nos complica el precio original”, mencionó en su momento Cantú.

Diego tiene contrato con el club español hasta 2021, pero por su alto salario resulta prácticamente imposible que vista la camiseta del Deportivo si no hay una reestructuración en su contrato, pero eso podría ser la puerta por la que Diego salga con rumbo a Ciudad Juárez.

El Deportivo parece tener una ‘papa caliente’ en el contrato de Rolán. Pero habrá que esperar hasta el último segundo del periodo de registros para saber cuál fue la estrategia que funcionó. La paciencia pudiera ser una buena aliada.