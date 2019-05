Reportan hoy a entrenamientos

Después de tener prácticamente un mes de vacaciones, los Bravos de Juárez regresan a la actividad para dar inicio con la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso.

Ya de retorno a la frontera, el entrenador del conjunto juarense, Gabriel Caballero declaró que el grupo se reúne hoy en el estadio Olímpico Benito Juárez, a las 10 de la mañana.

“Vamos a platicar, todavía no hay bajas ni altas en el equipo, vamos a platicar con la directiva con el cuerpo técnico para comenzar a tomar decisiones”, comentó el estratega argentino.

El mes pasado, a pesar de que no avanzó a la Liguilla del Ascenso MX, el equipo se mantuvo en práctica diaria durante 11 días.

Los Bravos quedaron eliminados de la Liguilla en la penúltima fecha del torneo regular. Ahora se espera una evaluación por parte de la directiva para saber qué jugadores seguirán en planes con el club y quienes ya no.

“Tenemos que ver la situación de cada jugador, ya que algunos estuvieron a préstamo y a otros ya se les terminó el contrato, pero todo eso lo comenzaremos a platicar a partir de mañana (hoy)”, dijo el timonel del conjunto fronterizo. El equipo finalizó la temporada regular con un triunfo sobre Cafetaleros de Tapachula (sábado 13 de abril), y luego de tomarse dos días de descanso el plantel volvió a los entrenamientos, dinámica que mantuvo hasta el 26 del mismo mes, día en el que rompieron filas.

La escuadra local terminó en el penúltimo lugar de la tabla general (14) con una cosecha de 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. En Copa se quedó con el subcampeonato.

Con respecto al próximo torneo copero, en el que Bravos espera tener participación, en la pasada junta de dueños de los clubes de la Liga MX se dio a conocer que el certamen tendrá varios cambios que empezarán a partir de la temporada 2019-2020.

Para el próximo ciclo será un torneo anual y no semestral como se tenía en un principio en su regreso al futbol mexicano.

También se incrementó el número de equipos, en total serán 27 los que estén dentro, 15 de Liga MX y 12 del Ascenso MX, divididos en nueve grupos de tres integrantes.

El torneo iniciará el 30 de julio, mientras que la fase final (octavos de final) comenzará el 21 de enero del 2020.