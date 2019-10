Repleta de candidatos

Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee se quedaron a un par de victorias de eliminar a Toronto. Una ronda antes, los 76ers de Filadelfia estuvieron a punto de hacer lo mismo, pero un capricho de la física hizo que el balón entrara, para un enceste decisivo de los Raptors.

Ni los Bucks ni los 76ers hicieron lo suficiente para finalizar la tarea, pero ambos equipos tienen motivos para suponer que la revancha se acerca, ahora que Kawhi Leonard ha abandonado Toronto y la Conferencia del Este.

Los Raptors, campeones de la NBA, parecen debilitados. Y tanto Milwaukee como Filadelfia lucen como favoritos para representar al Este en la final de la NBA, donde quizá tendrán que encarar de nuevo a Leonard.

Milwauke pareció encaminado a la final en 2018-19. Tuvo la mejor foja de la NBA, con 60-22, y Antetokounmpo terminó ganando el premio al Jugador Más Valioso. Por su parte, Mike Budenholzer fue nombrado el Entrenador del Año.

Pero los Bucks no pudieron lograr otro triunfo después de tomar la ventaja por 2-0 sobre los Raptors, que hilaron cuatro victorias y avanzaron.

Leonard hizo un disparo que rebotó cuatro veces en el aro antes de entrar, justo cuando sonaba la chicharra que puso fin al séptimo encuentro. Ello eliminó a Filadelfia en la segunda ronda.

Ahora, Leonard está en los Clippers de Los Angeles, pero los Raptors buscarán revalidar su cetro.

A continuación, un vistazo a los equipos del Este, en el orden en que se predice que terminarán los equipos.



EN PLAYOFFS



1. Milwaukee - Tras incorporar a Kyle Korver y Wes Matthews, los Bucks han hecho que Antetokounmpo esté acompañado por más gente que puede disparar. Así, el astro griego contaría con más espacios.



2. Filadelfia - La llegada del dominicano Al Horford a los 76ers hará que un rival se ocupe en marcarlo, en vez de frenar a Embiid.



3. Toronto - Marc Gasol, Pascal Siakam y Serge Ibaka siguen conformando una línea frontal de respeto en los Raptors, pese a la salida de Leonard.



4. Boston - Kemba Walker ha ocupado el lugar de Kyrie Irving, y los Celtics contarán con mejor química, aunque con menos talento.



5. Brooklyn - Los Nets carecerán todavía de Kevin Durant, pero tendrán suficientes piezas alrededor de Irving para volver a los playoffs.



6. Orlando - El Magic espera retomar la campaña donde la dejó, tras un buen cierre de 2018-19.



7. Indiana - Los Pacers tendrán de regreso a Victor Oladipo en algún momento, pero perder a Bojan Bogdanovic les golpeará.



8. Miami - El Heat no pudo llegar a los playoffs durante la última temporada de Dwyane Wade en el sur de la Florida. Podría lograrlo en la primera de Jimmy Butler.



EN LA PELEA



1. Detroit - Los Pistones necesitan muchos disparos de sus armadores para complementar la producción de Andre Drummond y Blake Griffin.



2. Atlanta - Los Halcones tienen un buen núcleo de jóvenes alrededor de un veterano: Vince Carter, de 42 años.



3. Nueva York - Aunque no consiguieron a ninguno de los agentes libres más codiciados, los Knicks añadieron a suficientes veteranos para evitar que le ocurra lo mismo que el año pasado, cuando fue el peor equipo de la NBA.



IMPROBABLES



1. Chicago - Los Toros piensan que pueden dar un salto, pero tienen mucho camino por recorrer, luego de sufrir 60 derrotas en la campaña anterior.



2. Washington - Bradley Beal debería lograr grandes números, a menos que los Wizards lo cedan en canje. Sus actuaciones rara vez redituarán triunfos.



3. Cleveland - El desarrollo de Darius Garland con los Cavaliers podría ser clave para la transición de John Beilen al empleo de entrenador en la NBA.



4. Charlotte - Kemba Walker se ha ido, y no queda mucho talento en los Hornets.









El Oeste, una conferencia que promete una lucha brutal



Stephen Curry sabía que los cambios eran inevitables.

Dicho eso, Curry y los Warriors de Golden State no cambian sus expectativas.

Campeones de la Conferencia del Oeste en las últimas cinco temporadas, los Warriors no son los favoritos para representar a su bando de la Liga en la serie final de la NBA, algo comprensible tras perder a personal como Kevin Durant y Andre Iguodala. Pero Curry asegura que los Warriors persistirán para seguir siendo lo que han sido durante el último lustro: –“un equipo temido en toda la Liga”.

“Hay que fijarse en cada era del basquetbol”, dijo Curry. “Para que un equipo sostenga este tipo de nivel y esta grandeza, no ocurre a menudo. Y cuando necesitas un recambio, quizás se aprecie distinto, pero en los equipos formidables, los jugadores formidables saben resolver”.

La cuestión es que son tantos los jugadores formidables –y los equipos que pueden ser formidables– en el Oeste esta temporada.

Los Clippers de Los Angeles parten como grandes favoritos para conquistar el título de la NBA, de acuerdo con las casas de apuestas en Las Vegas, después de fichar a Kawhi Leonard y Paul George. Los Lakers de Los Angeles aún cuentan con LeBron James y añadieron a Anthony Davis. Houston reunió otra vez a James Harden con Russell Westbrook. Denver y Utah cuentan con planteles muy completos. Portland podría tener la mejor dupla de escoltas de la Liga.

A continuación, un vistazo a los equipos del Oeste, en el orden en que se predice que terminarán los equipos.



EN PLAYOFFS



1. Denver - Se habla poco de este equipo, y eso es inexplicable. Los Nuggets son jóvenes, han demostrado que saben ganar y su cifra de victorias ha aumentado en cada una de las cuatro primeras temporadas con el entrenador Michael Malone.



2. Houston - James Harden entra a su 11ma temporada, Russell Westbrook inicia la 12da y Mike D’Antoni en su último año de contrato. Es ahora o nunca para Houston y tienen la conferencia al alcance.



3. LA Clippers - Cuando Paul George vuelva tras recuperarse de dos cirugías del hombro para acompañar a Kawhi Leonard en los nuevos Clippers, este será un equipo que potencialmente meterá miedo en defensa. Tocarán techo hacia el final de la campaña, y llevárselo todo.



4. LA Lakers - Es de relativa importancia decir que son el cuarto mejor equipo del Oeste. LeBron James entiende perfectamente que los meses que importan son abril, mayo y junio, así que le importa muy poco la ubicación de los Lakers mientras se aseguren una plaza en los playoffs.



5. Utah - Donovan Mitchell apenas se está consolidando, Rudy Gubert fue el mejor jugador defensivo del año y Joe Ingles es mucho mejor de lo que la gente cree. La adición de Bojan Bogdanovic es enorme, además la de Mike Conley –si está sano.



6. Golden State - Perdieron a Durant, Iguodala y Shaun Livingston –además que Klay Thompson estará ausente durante la mayor parte de la temporada. Pero los Warriors aún cuentan con Curry. Tranquilos. Sobrevivirán.



7. Portland - Demasiado abajo, pero así es la situación el Oeste. Damian Lillard y CJ McCollum son jugadores de élite, Terry Stotts es infravalorado y no se sorprendan si los Blazers se refuercen más adelante.



8. San Antonio - LaMarcus Aldridge y DeMar DeRozan lidera un equipo con el joven núcleo conformado por Lonnie Walker IV, Dejounte Murray y Derrick White. De paso, Gregg Popovich se mantiene como el entrenador. No menosprecien a las Espuelas.



EN LA PELEA



1. Dallas - Dirk Nowitzki se retiró, pero la nueva dupla de Luka Doncic y Kristaps Porzingis tiene un enorme potencial. Los Mavericks no ganan serie de playoffs desde la final de 2011, pero estarán cerca esta temporada.



2. Minnesota - La primera temporada completa de Ryan Saunders como entrenador apuntalará a los Timberwolves. Pero ni siquiera un repunte de cinco victorias les alcanzaría para ir a los playoffs.



3. Sacramento - Rick Adelman llevó a los Kings a su última serie de postemporada en 2006. Luke Walton es el décimo entrenador del equipo desde entonces. Aunque cuenta con Harrison Barnes, De’Aaron Fox, Marvin Bagley y Buddy Hield, su tarea es muy difícil



4. Nueva Orleans - La rodilla de Zion Williamson genera inquietud desde ya, lo cual no es una buena señal para la primera selección del Draft.



IMPROBABLES



1. Oklahoma City - Hay mucho talento en este equipo: Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, Steven Adams. Si todo sale bien, el Thunder dará pelea por un boleto. ¿O preferirán seguir haciendo canjes y apilar selecciones de Draft?



2. Phoenix - Devin Booker aún no llega a su plenitud. Pero los Soles han promediado 22 victorias en las últimas cuatro temporadas y un cuarto entrenador –Monty Williams– en un período de 24 meses.



3. Memphis - La selección de primera ronda de los Grizzlies en 2020 es garantizada entre los seis primeros, o de lo contrario pasa a manos de Boston. Los Celtics no deberían confiar en ello. ¿El objetivo de los Grizzlies este año? Sencillo: que Ja Morant se adapte a la Liga.