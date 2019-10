Repiten la dosis

Washington.- Aníbal Sánchez se había basado en el arte y en sus pitcheos engañosos. Max Scherzer ostentó rectas de fuego.

Dos estilos diferentes, dos joyas de pitcheo en parque ajeno, que han dado una valiosa ventaja a los Nacionales.

Un día después de que Sánchez coqueteó con el juego sin hit, Scherzer hizo lo propio, y Washington se impuso ayer 3-1 a los Cardenales de San Luis para ampliar a 2-0 su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Realmente queríamos ganar acá”, dijo Scherzer. “Sin importar lo que ocurra, siempre vamos a competir y a buscar el triunfo”.

Scherzer no toleró imparable sino hasta que Paul Goldschmidt abrió el séptimo inning con un sencillo, aprovechando que el jardinero izquierdo Juan Soto jugó de forma conservadora, cuando la ventaja era de apenas una carrera.

El viernes el venezolano Sánchez no recibió hit sino hasta que su compatriota José Martínez conectó como emergente un sencillo cuando había dos outs del octavo capítulo.

Sánchez y Scherzer comenzaron también la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2013 con actuaciones de al menos cinco entradas sin recibir inatrapables. Lanzaban entonces por los Tigres de Detroit, y enfrentaron a los Medias Rojas de Boston.

Son los únicos lanzadores con una proeza similar en la historia de la postemporada.

“Por la forma en que él puede cambiar la velocidad de sus pitcheos, es realmente muy atractivo verlo y jugar con él”, dijo Scherzer. “Yo sólo me concentro en el momento presente. No trato de hacer nada grandioso, sólo de apegarme a mi juego”.

Scherzer, originario de San Luis y quien jugó para la Universidad de Missouri, totalizó 11 ponches y expidió dos boletos a lo largo de siete capítulos.

Y la situación en el siguiente compromiso no parece menos complicada para San Luis.

Otro as de Washington, Stephen Strasburg, será el encargado de abrir el tercer juego, que se realizará mannana en Washington. Los Nacionales, que se colaron en los playoffs con uno de los pasajes de comodín, están a dos victorias de sellar su pasaje a la Serie Mundial.

Jack Flaherty abrirá el duelo por los Cardenales, quienes ayer contaron con otra buena actuación de Adam Wainwright.

“Ellos tienen ahora una ventaja fuerte”, reconoció el derecho, quien recetó 11 ponches en siete entradas y un tercio. “Pero yo tengo mucha confianza en nuestros bateadores. Pienso que van a conseguir algo especial en Washington”.

Pero tras pegar sólo un hit en el primer encuentro, la inconsistente alineación de los Cardenales fue incapaz de generar algún tipo de situación amenazante ante Scherzer o el bullpen de Washington.

“Confiamos en nosotros. Hemos estado antes en esta situación”, comentó el catcher boricua de los Cardenales, Yadier Molina. “Sólo tenemos que encontrar la manera de mejorar”.

San Luis, monarca de la División Central de la Nacional, anotó su primera carrera de la serie cuando el jardinero central Michael A. Taylor calculó mal una línea de Martínez, que se convirtió en un doble productor, cuando había dos outs de la octava entrada. Pero Dexter Fowler elevó un globo inofensivo ante el siguiente lanzamiento de Sean Doolittle.

Patrick Corbin sacó el primer out del noveno episodio, antes de que Daniel Hudson cerrara para su tercer salvamento en los playoffs. El derecho volvió a la lista de peloteros en activo justo antes del encuentro.

Se había perdido el primer juego de la serie para acompañar a su esposa Sara en el nacimiento de su tercer hijo, una niña llamada Millie.

Se espera que Corbin abra el cuarto juego por los Nacionales, el martes por la noche.

Por los Nacionales, el dominicano Juan Soto de 4-0.

Por los Cardenales, el dominicano Marcell Ozuna de 4-0. El puertorriqueño Yadier Molina de 3-0. El venezolano Martínez de 1-1 con una remolcada.