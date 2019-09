Repiten Bravos

Atlanta.- Los Bravos de Atlanta conquistaron su segundo título consecutivo en la División Este de la Liga Nacional cuando Ronald Acuña Jr. disparó su 41er jonrón en la victoria anoche por 6-0 sobre San Francisco que eliminó a los Gigantes de la carrera por los playoffs en el último año de Bruce Bochy como manager del club.

El venezolano Acuña anotó cuatro carreras en respaldo de Mike Foltynewicz (8-5), quien toleró tres hits en ocho innings.

La 19na corona divisional de Atlanta empató a los Yanquis de Nueva York con la mayor cantidad desde que las Grandes Ligas empezó el formato de divisiones a partir de la temporada de 1969.

Atlanta aseguró quedar por encima de su escolta Washington y arrancará su Serie Divisional como local el 3 de octubre, probablemente ante el campeón de la División Central.

Los jugadores de los Bravos corrieron hacia el cuadro interior para festejar tan pronto Acuña atrapó el elevado de Alex Dickerson que significó el último out del juego.



Cardenales 2, Cachorros 1

Chicago.- El puertorriqueño Yadier Molina bateó tres de los cuatros hits de San Luis, incluido un sencillo productor de dos carreras, y los Cardenales resistieron para vencer ayer 2-1 a los Cachorros de Chicago.

El dominicano Carlos Martínez sacó los últimos dos outs, un día después de arruinar una oportunidad de salvamento y los Cardenales ampliaron su ventaja en la División Central de la Liga Nacional a tres juegos y medio sobre Milwaukee y cinco sobre Chicago. Los Cachorros están un juego y medio detrás de los Cerveceros por el segundo comodín, con Milwaukee por jugar más tarde el viernes contra Pittsburgh.

Chicago ha totalizado nueve carreras al perder sus últimos cuatro encuentros. Los Cardenales han ganado los primeros dos partidos de esta serie clave de cuatro duelos y enfrentarán cinco veces más a los Cachorros en sus últimos ocho desafíos.

David Phelps (2-1), el segundo de ocho relevistas de los Cachorros, concedió un boleto a Paul Goldschmidt y al dominicano Marcell Ozuna para empezar el sexto inning. Steve Cishek relevó y dio otro pasaporte a Matt Carpenter para llenar las bases, antes que Molina bateara un rodado en cuenta de 2-2 por todo el centro.



Marineros 3, Orioles 5

Baltimore.- Con jonrones del venezolano Anthony Santander y el dominicano Hanser Alberto, los Orioles de Baltimore ganaron 5-3 a los Marineros de Seattle, cuyo lanzador venezolano Félix Hernández fue vapuleado en cinco entradas en la que posiblemente fue su penúltima apertura con el equipo.

Después de que el novato Kyle Lewis conectara un vuelacercas de dos carreras en la primera entrada, Hernández (1-7) dilapidó la ventaja en la parte baja de ese capítulo con apenas ocho lanzamientos.

Los Marineros no lograron recuperarse el resto del partido.

Aaron Brooks (6-8) concedió un indiscutible en siete entradas al relevo del abridor Richard Bleier y contribuyó a que los Orioles rompieran a Seattle una racha de cinco victorias.



Investigan a Germán por violencia doméstica

Nueva York.- El abridor de los Yanquis Domingo Germán es investigado por un incidente de violencia doméstica contra su pareja ocurrido esta semana en la casa de ambos, informó ayer a The Associated Press una persona al tanto de lo ocurrido.

La fuente solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a facilitar detalles durante la investigación que efectúa el beisbol de Grandes Ligas.

El dominicano Germán fue puesto el jueves en licencia administrativa de acuerdo con la política de la MLB contra la violencia doméstica.