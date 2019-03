Repite la dosis...

Guadalajara.- ¿Y las Chivas? El América no se cansa de mancillar el honor del archirrival.

La misma dosis, pero en patio ajeno, un 2-0 con goles de Nicolás Castillo y Andrés Ibargüen, resultado que detonó los oles desde el 66’ en contra de los rojiblancos, que cimbró los acartonados cimientos del proyecto de José Cardozo, que remató en lo moral y en lo numérico al Guadalajara que ya ve con binoculares la Liguilla.

No se habían cumplido ni tres minutos y Nico ya celebraba el primero de la noche tras un espléndido centro de Renato Ibarra. En su festejo se llevó las manos al oído como en la ida lo hicieron algunos de sus compañeros. Fue el inicio de una larga noche.

Tic-tac, tic-tac, el tiempo apremia y se le acaba al técnico rojiblanco.

En Chivas dijeron estar a muerte con Cardozo tras la eliminación en la Copa MX. Lo cierto es que al 31’ el paraguayo ya había sustituido a Alexis Vega por Luis Madrigal y que cinco minutos después Jesús Molina se fue prematuramente a las regaderas por la roja tras la falta sobre Guido Rodríguez. El rojiblanco exigía el VAR, que debió intervenir al 15’ en la polémica jugada entre Bruno Valdez y Alexis Vega en el área azulcrema, la cual bien pudo marcarse como penal.

El panorama se pondría peor. Alan Pulido se lesionó y fue sustituido al 42’, con lo que los locales utilizaron el segundo de sus tres cambios.

No sería suficiente. El portero Raúl Gudiño también falló (como Miguel Jiménez en la Copa). El guardameta tuvo mala técnica en un disparo de Andrés Ibargüen y al 50’ el juego ya estaba 2-0. El resultado pudo ser más escandaloso, pero al América primero le faltó contundencia y después ambición.

Gudiño intervino bien en las acciones contra Castillo e Ibargüen y Renato, el más desequilibrante de los azulcremas. La mejor intervención se produjo en el mano a mano contra Henry Martín.



Le quita Xolos invicto a Rayados

Tijuana.- El invicto de los Rayados terminó al caer 1-0 en su visita a los Xolos.

Monterrey había dado un buen partido sin Rogelio Funes Mori de inicio, pero pocos minutos después de que entró el Mellizo, Tijuana marcó el gol del triunfo.

Al minuto 67, Miler Alejandro Bolaños empujó al fondo un pase corto en el área rayada.



Devoran Tigres al Gallo

Monterrey.- Los Tigres mostraron la diferencia sobre el sotanero Querétaro al que golearon 4-1 en el Uni, para llegar a 8 juegos de Liga en fila sin derrota y retomar el liderato de forma provisional.

Julián Quiñones marcó un doblete, Luis Quiñones se destapó con tres asistencias, Carlos Salcedo volvió a marcar gol y Eduardo Vargas también se reflejó en el marcador.