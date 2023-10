Repite Kenisi

El keniano Geoffrey Kenisi corrió por segundo año consecutivo la ruta completa del Maratón Internacional de Juárez y por segunda ocasión se lleva el triunfo a casa, luego de haber sido ayer el primero que cruzó la meta en la edición número 12 de la carrera fronteriza, mientras que en la rama femenil, el triunfo fue para la tapatía Isabel Oropeza.

Kenisi culminó la prueba en 2 horas 16 minutos y 49 segundos. Su paisano Wilfred Nyatogo Mokaya ocupó la segunda posición con 2:17:45 y Omar Salvador Pérez, de Tlaxcala, fue tercero con 2:19:44.

En femenil, Isabel Oropeza cronometró 2:32:17, seguida por Adela Honorato Domínguez con 2:35:57 en segundo y por Caroline Jebiwot Kiptoo con 2:41:32 en tercero. Argentina Valdepeñas fue cuarta y la maestra Elizabeth Ávila, de Ciudad Juárez, se metió entre el Top 10 al ocupar la octava posición con 3:05:32.

“Yo me siento bien, estoy feliz por ganar hoy esta carrera, ya gané el año pasado y ya gané otra vez, entonces estoy feliz”, compartió el ahora bicampeón del Maratón Internacional de Juárez.

“La ruta está muy bien, pero ya cambió la ruta, pero está bien, me gusta mucho para correr aquí, para correr esta ruta está bien”, añadió Kenisi, quien se prepara para el Maratón de Guadalajara que se correrá en noviembre.

En 2014 y 2015, Kenisi corrió aquí el medio maratón, pero el año pasado decidió dar el salto al maratón y logró su primer triunfo en esta frontera.

Isabel Oropeza dijo estar contenta y agradecida con todas las personas que la apoyan y le echan porras.

“Es un maratón casi completamente plano, eso lo facilita mucho, el clima estuvo muy agradable, un poquito de viento, pero no hubo tanto, y la ruta muy plana”, señaló la corredora tapatía, que anteriormente corrió esta prueba en el 2018.

“Contentísima y sobre todo agradecida por el apoyo que me brindan y con toda la gente que me apoya, con mi entrenador, con mi hermano que me acompañó y toda mi familia que me apoya bastante”.

–¿Cuál fue tu estrategia para ganar?

“Irme en la punta desde el inicio, irme ahí en el grupo, hubo un momento donde yo me fui en la punta, después me volvieron a alcanzar y me fui en el grupo nuevamente. Hubo un momento donde sí me quedé un poquito, ya iba en segundo lugar, pero a partir del kilómetro 36 retomo la punta y ya me enfilo a la meta”, compartió Oropeza, que con este suma 17 maratones en su carrera, después de haber empezado con el de Guadalajara en el 2014.

Maratón Internacional Juárez 2023

Resultados

Maratón varonil

Nombre Tiempo

1 Geoffrey Kenisi Bundi 2:16:49

2 Wilfred Nyatogo Mokaya 2:17:45

3 Omar Salvador Pérez 2:19:44

4 Stephen Ndege 2:20:07

5 Juan Carlos Carrera Casas 2:20:16

6 Erick Monyenye Mose 2:22:15

7 Rubén Chávez Hernández 2:23:02

8 Geoffrey Kipkoech Kirui 2:26:26

9 Julius Kibet Koskei 2:26:55

10 Cornelio López Felipe 2:28:45

Maratón femenil

Nombre Tiempo

1 Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez 2:32:17

2 Adela Honorato Domínguez 2:35:57

3 Caroline Jebiwot Kiptoo 2:41:32

4 Argentina Valdepeñas Cerna 2:42:52

5 Ivón Domínguez Acosta 2:46:04

6 Mary Akor 2:47:58

7 Yenni Susano Bermúdez 3:01:14

8 Elizabeth Ávila Domínguez 3:05:32

9 Ángela Vásquez Montes 3:10:52

10 Anahí Rivera Olmedo 3:18:07