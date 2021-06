Renuncia De Boer a Países Bajos

Amsterdam— Frank de Boer renunció como técnico de Países Bajos este martes tras la eliminación del equipo en la Euro 2020.

La Oranje perdió 2-0 ante la República Checa el domingo pasado en los Octavos de Final, sorpresa dado que había ganado sus tres partidos de grupo. Tanto De Boer como la Federación Holandesa se habían marcado como meta los Cuartos de Final.

"He decidido no continuar como entrenador nacional. La meta no fue alcanzada, eso está claro", expresó el estratega en un comunicado difundido por la Federación.

De Boer recibió una ola de críticas tras la derrota ante los checos, en la que abandonó la tradicional formación de cuatro defensas, tres medios y tres delanteros.

El exjugador tomó el cargo en septiembre pasado, en lugar de Ronald Koeman, quien se fue para el barcelona.

La presión sobre el timonel tras la eliminación fue en aumento "y eso no es una situación sana para mí o para el equipo" de cara a la reanudación de la eliminatoria a la Copa del Mundo. Países Bajos jugará ante Noruega el 1 de septiembre en Oslo.

De momento no se ha dicho quien tomará las riendas de la Oranje.