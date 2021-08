Renuncia Biles también a final de piso

La superestrella estadounidense de la gimnasia, Simone Biles, estará ausente en la final de piso de hoy, tras haber renunciado también a las de all around, salto y barras asimétricas, por lo que solo le queda una sola chance de competir en Tokio, la barra de equilibrio, el lunes.

"Simone se retira de la final de piso y tomará una decisión sobre la barra de equilibrio (que se disputa el lunes) más tarde", hizo saber este domingo USA Gymnastics, la Federación Estadounidense de Gimnasia en su cuenta Twitter.

Biles, de 24 años, informó que estaba luchando con los "twisties", el bloqueo mental que le está afectando en Tokio 2020 y que ya le ha dejado fuera de cuatro finales (all around individual, salto, barras asimétricas y piso), tras interrumpir su participación en la primera, en el all around por equipos.

La estadounidense, que ganó cinco medallas en Rio 2016, explicó que necesitaba proteger su salud mental y que tenía menos confianza que antes, para después hablar de esos "twisties", que le hacen perder equilibrio en el aire y pueden ponerla en peligro.

La gimnasta publica regularmente su estado de ánimo en sus historias de Instagram: "tengo derecho a tener límites y sentirme mal", se puede leer como texto de un dibujo publicado hace unas horas.

Dos días antes, había colgado un video que le mostraba cayendo en salidas de barras asimétricas y explicando en qué consistía el fenómeno de "twisties", que le hizo perder su facultad a tomar referencias en el espacio y puede conducir a un accidente.

Cada vez parece más difícil imaginar su regreso a la competición, pese a que su estado médico es evaluado diariamente.

Biles fue presentada desde hace meses como "LA" estrella de estos Juegos, siendo cabeza de información de revistas y de programas de televisión. Todo el mundo la veía batir records y tal vez se tenga que marchar de Japón con una sola medalla, la de plata del all around por equipos, en una competición en la que solo hizo un salto.

La gimnasta explicó que en anteriores experiencias con 'twisties' habían sido necesarias dos o más semanas para que desaparecieran.

La deportista norteamericana, que fue bombardeada por mensajes de ánimo y apoyo tras ser baja en el concurso general individual, también contestó a las críticas, afirmando: "para todos los que están diciendo que renuncié, debo decir que no renuncié. Mi mente y mi cuerpo no están simplemente en sincronía con lo que están ustedes viendo aquí".

La estadounidense, quíntuple campeona mundial del all around 2013, 2014, 2015, 2018, 2019), ganó una medalla de plata en el all around por equipos al haber comenzado la final, aunque luego se retirara.

"Tengo la impresión de que no disfruto como antes. Sé que son los Juegos. Quería hacerlo por mí, pero participo por otros también", lanzó entre risas y lágrimas cuando dejó el concurso general de equipos en plena competición.

Considerada como la mejor gimnasta de todos los tiempos, Biles ya ha superado muchas pruebas. Fue adoptada por sus abuelos biológicos, ya que su madre era alcohólica y toxicómana. Y en 2018, reveló haber sido víctima de agresiones sexuales por parte del médico del equipo estadounidense de gimnasia, Larry Nassar, que cumple sentencia de cadena perpetua por haber atacado a decenas de víctimas.