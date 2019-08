Renueva F1 contrato por tres años más

Ciudad de México— El Gran Premio de México seguirá hasta el 2022.

Esta mañana se anunció en conferencia de prensa que el contrato con la máxima categoría del automovilismo se renueva por tres años más.

Sin dar detalles de quiénes serán los inversionistas o a cuánto asciende el monto del contrato, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Alejandro Soberón, quien comanda CIE, solamente recalcaron que se llegó a un nuevo esquema donde no hay recursos del erario público en el contrato.

Sheinbaum hizo énfasis en que se trabajó durante varios meses para concretar este proyecto.

"Por esta firma que se hace hoy y que representa la realización de la Fórmula Uno hasta el 2022 en la Ciudad de México.

"Fue un trabajo de varios meses y agradezco la colaboración de Alejandro Soberón, porque estuvo abierto a que se diseñaran nuevas formas de financiamiento para que F1 no se fuera de la CDMX.

"Lo más importante que en esta revisión pudimos encontrar la mejor manera para que sin invertir recurso público se pudiera llevar a cabo esta carrera", mencionó Sheinbaum.

Soberón señaló que a diferencia de hace unos años en esta ocasión no se tuvo invertir una fuerte cantidad de dinero en la pista.

"Lo más importante para que se llegara a este acuerdo con Fórmula Uno fue que no tuvimos que hacer un remodelación de la pista. Eso nos ayudó mucho", apuntó.

Chase Carey, jefe ejecutivo de la F1, comentó que es un placer mantener a México en el calendario de la máxima categoría.

"Estoy feliz y es un privilegio de que se mantenga la F1 en México", añadió Chase.