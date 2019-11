Rendón dio la cara por Nacionales

Houston.- Siempre que los Nacionales de Washington se fueron abajo, Anthony Rendón se aseguró que no se hundieran.

Fue su jugador crucial en los momentos de adversidad durante todo octubre.

Zack Greinke, abridor de Houston, mantenía una blanqueada de un hit y una ventaja de 2-0 en el séptimo partido de la Serie Mundial el miércoles. Por la manera en que su llegaron a esas instancias, podría decirse que en esa situación era la Rendón y los Nacionales querían estar.

Rendón mandó un lanzamiento con cambio de velocidad a las tribunas detrás del jardín izquierdo, un cuadrangular solitario con un out en el séptimo inning, y Washington inició su quinta, última y más famosa remontada en un partido sin margen para la derrota este año. El desenlace fue una victoria de 6-2 sobre los Astros que le dio a la franquicia su primer título en sus 51 temporadas de existencia.

“No teníamos nada más que perder una vez que la gente nos dio por perdidos”, indicó Rendón. “Enfrentamos juegos de eliminación a los que la gente pensó que ni siquiera debimos llegar. Así que nosotros simplemente seguimos luchando y resultó que salimos airosos”.

Rendón, un próximo agente libre que quizá jugaba sus últimos partidos para Washington, bateó para .276 (de 29-8) en la Serie Mundial, con dos cuadrangulares y ocho carreras remolcadas.

El sereno tercera base respondió al bat en el momento más importante: Rendón aportó tres jonrones, tres dobletes y un pasaporte a partir de la sexta entrada en los cinco juegos de vida o muerte que enfrentaron los Nacionales.

“Su swing es casi perfecto. Su zona de control es tremenda. Su defensa ha sido determinante”, sostuvo maravillado el manager de los Astros, AJ Hinch. “Creo que se debe a que es discreto, a mantenerse detrás de los reflectores. No se inmiscuye en estos actos de alarde ni cosas de esas. Anda fuera del radar. Y aun así es una de las superestrellas más impresionantes del beisbol”.

Después de remontar de un inicio de temporada de 19-31 para terminar en el segundo lugar de la División Este de la Liga Nacional y con un boleto de playoffs, Washington remontó de un 3-1 en contra frente a Milwaukee en el octavo inning del duelo entre comodines cuando Rendón negoció una base por bolas y anotó la carrera de la ventaja con un sencillo del dominicano Juan Soto.

Con los Nacionales perdiendo 3-0 ante los Dodgers de Los Angeles, en el quinto juego de la Serie Divisional, conectó un doblete a lanzamiento del derecho Walker Buehler para iniciar las acciones del sexto episodio, un jonrón frente a Clayton Kershaw al abrir la octava entrada, y luego pegó otro doblete y anotó con el grand slam de Howie Kendrick en la 10ma.

El bambinazo de dos carreras de Rendón contra Will Harris amplió la ventaja de los Nacionales a 5-2 en el séptimo inning del sexto partido en contra de los Astros, y Rendón añadió un doblete de dos carreras en la novena enfrentando a Chris Devenski, lo que coronó una actuación de cinco impulsadas, con Washington dándole la vuelta al déficit 3-2 en la Serie Mundial.

Su cuadrangular frente a Greinke convirtió a Rendón en el primer jugador en pegar vuelacercas en tres juegos en fila cuando su equipo enfrentaba la eliminación, de acuerdo con STATS.