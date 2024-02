Remontar, el reto

Como un gran reto calificó el brasileño Mauricio Barbieri, la misión que tiene que cumplir como nuevo director técnico de los Bravos de Juárez, pero al mismo tiempo convencido de que podrán darle la vuelta a los malos resultados porque cuenta con buenos jugadores en el plantel fronterizo.

Ayer, en conferencia de prensa, Luis Rodríguez, presidente ejecutivo, y Beto Valdez, director deportivo del FC Juárez, hicieron la presentación oficial del nuevo estratega, quien llega para sustituir a Diego Mejía.

“Es una decisión que se toma en el Consejo Directivo y hoy por hoy yo creo que Mauricio es la persona indicada para poder llevar a buen término el camino de FC Juárez”, dijo Valdez.

“Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá, es un gran reto que tenemos enfrente; además de los temas deportivos, yo pienso que los valores que la institución transmite son los que me han impresionado. Lo que deseo, así como todos, es que tengamos muy buena presentación adelante con el equipo”, fueron las primeras palabras de Barbieri como entrenador de los Bravos.

El brasileño de 42 años de edad y 1.85 m de estatura, señaló que no fue difícil aceptar la invitación del equipo juarense, pues ya tenía ganas de dirigir fuera de su país.

“Yo tenía un deseo personal de trabajar afuera de mi país, especialmente en México que me parece que es una liga buenísima, me encanta la oportunidad. Además de esto, los proyectos que tiene Juárez, que es un equipo que seguro que va a seguirse desarrollando como ya ha hecho, pero de una manera muy grande, será como ya lo es un gran equipo en México. Así que no fue una decisión difícil, fue muy fácil venir a estar acá”.

En relación a su estilo de juego como entrenador, Barbieri comentó que le gusta lo que a toda la afición en Brasil y en México.

“Porque yo pienso que hay muchas similitudes en la manera como nos encanta el futbol, por el buen juego, por el juego ofensivo, que el equipo trate, siempre que pueda hacerlo, tener el balón, ir a buscar el arco adversario, siempre ser un equipo que entretiene a sus aficionados, pero además que sea capaz de transmitir los valores de la institución, que los hinchas, los aficionados, puedan sentirse representados por la manera como juega el equipo”.

–¿Cuál es su mensaje para los jugadores?

“Que todos nosotros creemos mucho en ellos, que ellos siguen creyendo, que estoy seguro y convencido que vamos a darle la vuelta a los resultados que no han sido los que queremos; en algunos momentos los resultados no han sido lo que merecía el equipo, pero vamos a empezar a trabajar y vamos a darle la vuelta a eso”.

Conózcalo

Nombre: Mauricio Nogueira Barbieri

Fecha de nac.: 30 de septiembre de 1981

Lugar de nac.: Sao Paulo, Brasil

Edad: 42 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 80 kg