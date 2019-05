Remonta War of Will y gana el Preakness

Baltimore— War of Will se recuperó tras una problemática participación en el Kentucky Derby para ganar el Preakness Stakes ayer, enfrentándose a un grupo de competidores que incluyó a un caballo que aventó a su jockey al salir del arrancadero y que aun así siguió corriendo.

El entrenador Mark Casse consiguió su primera victoria de la Triple Corona, con War of Will, quien salió de la posición número uno en el carril interno por segunda carrera consecutiva.

War of Will se sobrepuso a una ardua competencia en el Kentucky Derby en la que le cometieron una interferencia, lo cual conllevó a la descalificación de Maximum Secuirty, caballo que había cruzado la meta en el primer lugar.

Casse simplemente se mostró agradecido de que War of Will no se desplomara en el Derby, lo cual se hubiera convertido en una verdadera catástrofe.

“Creo que probablemente éste sea un evento aún más especial, dado por todo lo que hemos pasado”, dijo Casse. “Ni siquiera lo llamaría redención. Sentí que a él no se le había dado una oportunidad justa, y eso era todo lo que yo quería —una oportunidad justa. Y él me demostró hoy lo que puede hacer”.

Bodexpress aventó al jockey y miembro del Salón de la Fama John Velázquez de la silla, justo al salir del arrancadero, pero aun así el caballo terminó la carrera y luego corrió por una vuelta más alrededor de la pista de Pimlico. Un escolta intentó detener a Bodexpress cerca de la meta, pero el caballo apretó el paso y dejó atrás a algunos de los competidores y siguió corriendo. Técnicamente en este caso se considera que Bodexpress no terminó la carrera.

“No se estaba portando bien”, dijo Velázquez, quien luego agregó que se encontraba en buenas condiciones y que no necesitaría de atención médica.