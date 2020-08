Marco Tapia / El Diario

Como un ‘regreso encendido’ calificó el Centro de Innovación Tecnológica (Citec) la reaparición del delantero Marco Fabián en el futbol mexicano, la cual se dio el pasado viernes cuando el tapatío debutó con los Bravos del FC Juárez en el empate a cero goles contra León.

Pasaron cuatro años y nueve meses para que Fabián volviera a jugar un partido oficial en el balompié nacional.

Según el Citec, Fabián de la Mora conectó de manera efectiva 34 pases, 25 de ellos en cancha rival, aunque al final no ayudaron para que el equipo fronterizo derrotara a los Panzas Verdes de León.

Además, el jugador tapatío tuvo dos disparos al arco contrario y sumó tres balones recuperados.

En un tiro de esquina cobrado por él desde la banda derecha, Bruno Romo remató de cabeza y el balón pegó en el poste. También, Marco realizó un disparo desde fuera del área que pasó apenas desviado de la base inferior derecha del poste de la portería que defendió Alfonso Blanco. Incluso el balón pegó en la red por fuera y por un momento dio la impresión de que se había colado al fondo de las piolas.

Después de su primer juego con la playera de los Bravos, Marco Fabián declaró haberse sentido muy bien y hasta sorprendido porque apenas tenía una semana de haber llegado a Juárez y ya estuvo en condiciones para disputar casi un partido completo.

“Tenía un mes trabajando con un preparador, pero al final no es lo mismo porque no estaba trabajando lo que en realidad es dentro de la cancha”.

Reiteró que en lo personal se sintió bien y que aprovecharía la presente semana para recuperarse y seguir con el trabajo para alcanzar su mejor nivel.

“Me falta todavía, al final dentro de la cancha no se pierde, pero es muy importante lo físico, a pesar de que no me descuidé este mes podría decir que estoy a un 60 por ciento. Espero que en dos o tres partidos ya pueda estar en mi mejor nivel”, dijo Marco Fabián.