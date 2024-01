Regreso a la duela

Los Indios de la UACJ regresan esta noche a la acción de la liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), con un partido con sabor a revancha ante los Osos de la Universidad Americana del Noreste (UANE), en Saltillo, Coahuila.

El pasado 3 de diciembre, los Osos visitaron esta frontera y lograron reponerse de una desventaja de 15 puntos al arranque del tercer cuarto, para derrotar a los Indios 77-74, en la pelea por el segundo lugar de la Conferencia Norte en la División II.

“Físicamente es mucho tiempo de descanso, los que estaban lastimados… gracias a Dios ya estamos mejor en ese aspecto. Estamos muy felices, ansiosos de que vuelva a empezar la liga, ya queremos viajar”, declaró Santiago González, jugador de los Indios, antes de partir rumbo al estado de Coahuila.

González recordó que en la derrota ante los Osos, la UACJ había tenido un partido también complicado el día anterior, por lo que ya arrastraban cierta fatiga.

“Pero ahorita estamos descansados, estamos mes y medio sin jugar, entonces yo creo que vamos a dar buen papel y no vamos más que a ganar y es lo que necesitamos para pasar al nacional porque es un juego muy fuerte, la UANE, lo respetamos, como nosotros sabemos que ellos nos respetan, y con la ayuda del coach vamos a hacer lo posible para ganar”.

-Estamos empezando el 2024, ¿cuáles son tus planes en lo deportivo para este año?

“Lo primero es la ABE, pasar al nacional, ganar estos dos juegos importantísimos, ir al nacional. Ya después viene el Condde, ese es otro boleto, ahí estamos más completos, y no queda más que ganar, es todo, tenemos que seguir entrenando y trabajando fuerte”.

Ángel ‘Pompis’ González, entrenador del equipo universitario, también señaló que el descanso ha sido prolongado y definitivamente les afectará por el ritmo de juego que traían, en el que jugaban dos partidos por semana y ellos se preparaban para eso durante la semana.

“Entonces, qué tanto afecta, ya lo veremos ahora que juguemos, pero sí va a afectar, definitivamente, pero son todos los equipos”.

Para estos partidos, los Indios no contarán con Gustavo Nares y Daniel Tarín, que están inhabilitados por situación académica.

“Yo siempre lo he mencionado, aquí primero se estudia y luego se juega, si no estudias, si no vas bien en la escuela no puedes jugar y eso me parece una regla muy buena”, enfatizó ‘El Pompis’ González.