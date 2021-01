Regresará Trout al cuadrilátero en Chihuahua

Tomada de Twitter

Después de un año de inactividad el boxeador paseño avecindado en Las Cruces, Austin ‘No Doubt’ Trout, regresará a los encordados el próximo 6 de febrero para intercambiar golpes con el mexicano Juan ‘Tortuga’ García en el Polideportivo Sur de Chihuahua.

El combate denominado ‘De vuelta a la acción’ (Back to action) es presentado por Promociones Paquimé y será televisado en pago por evento a través de fite.tv.

El plato principal de la noche será la pelea entre el ex campeón mundial Austin Trout y ‘Tortuga’ García. Además dos títulos de Federación Americana de Boxeo (ABF, por sus siglas en inglés) estarán en juego, Alexis Olmos contra Craig Parker y Rene Palacios ante Emmanuel Villamar.

En otros combates que anuncian por ahora los promotores, pero sujetos a cambios de última hora, Bryan Mosiños se medirá a Jesús Lemus, Carlos López a Edgar Martinez, Brandon White a Israel Flores y Savion Kent a Salvador Martínez.

El 1 de febrero del año pasado, Trout tuvo un regreso triunfal al cuadrilátero, luego de ocho meses de no pelear, al noquear rápidamente en dos asaltos al mexicano Rosbel Montoya. El combate se llevó a cabo en el Inn of the Mountain Gods Casino de Ruidoso, Nuevo México.

Con esa victoria, Trout dejó su récord en 32 victorias, 5 derrotas y un empate, con 18 nocauts, que son las cifras con las que se presentará el próximo mes en la capital del estado.

“Fui por el nocaut”, declaró Trout en aquella ocasión. “Esta es la primera vez que peleo en 149 libras. Sentí que conecté sólidamente. Se sintió bien mover a estos peleadores con mis golpes.”

Despés de ese combate Trout estaba programado para regresar al cuadrilátero el 25 de abril, pero la contingencia sanitaria cambio toda su agenda del 2020.

Según el sitio boxrec.com, el mexicano ‘Tortuga’ García, es poseedor de 21 victorias, siete derrotas, dos empates, con 12 nocauts, es originario de Zamora, Michoacán, y su más reciente combate fue una derrota por nocaut técnico con Jessi Wilcox el 16 de junio del 2018 en Canadá.