Regresará Ménez ante Necaxa

Ciudad de México— Luego de una doble lesión en la rodilla izquierda que lo mantuvo lejos de las canchas por 8 meses, Jérémy Ménez está listo para salir a la banca en el duelo de mañana entre América y Necaxa.

El volante francés se dijo contento por reaparecer, y aunque todavía no está para ser titular, recalcó la importancia de jugar para retribuirle al club la confianza que depositaron en él.

“Me dijeron que ya estoy listo y soy muy feliz porque después de un tiempo muy largo ya podré jugar mañana. Esperemos que podamos ganar. Espero que mañana ganemos y después que pueda jugar bien porque creo que el club me ha dado mucho y yo también puedo darle mucho. Después de ocho meses parado no estoy para ser titular, pero sí para jugar de 20 a 30 minutos”, comentó el galo esta tarde en zona mixta.

Ménez reconoció que América tiene la obligación de buscar el título de nueva cuenta, ya que tiene plantilla para lograrlo.

“No me he sentido desesperado, pero ha sido muy difícil. No fue nada fácil estar parado por tanto tiempo. Mi familia y el club me ayudaron mucho, pero bueno, la vida es así, es el destino y hoy soy muy feliz de poder jugar. Espero que él (Herrera) esté feliz también. Tenemos un gran plantel y tenemos que ganar el título otra vez. Los últimos dos o tres partidos hemos jugado más o menos, pero así es el futbol”, sentenció el futbolista francés.