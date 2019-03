Regresan las ligas de futbol en el mundo

Ciudad Juárez— Luego de una semana de partidos internacionales, amistosos y clasificatorios para la Eurocopa 2020, las ligas del futbol en el mundo regresan a la actividad este fin de semana.

En el caso de nuestro futbol, en la Liga MX, el torneo se reanudará en la jornada 12, lo que significa que la competencia entrará en la recta final para determinar a los ocho invitados a la liguilla, que tratarán de coronarse y sumar una estrella más a su insignia.

Los partidos más atractivos para este fin de semana, son la lucha entre equipos capitalinos y regiomontanos: el América vs Tigres de este sábado en el Estadio Azteca en punto de las 19:00 horas y el Monterrey vs Cruz Azul en la Sultana del Norte a las 21:00 horas, además del partido entre Pumas vs Chivas, que se disputará el próximo domingo al mediodía (horarios locales y del centro de México).

En cuanto al futbol local, los Bravos del FC Juárez tratarán de hacer lo posible para ingresar a la liguilla del Ascenso MX y dar la sorpresa para coronarse, y luchar por el anhelado ascenso a la primera división. El equipo juarense recibirá este sábado a los Correcaminos de la UAT en punto de las 18:00 horas por la jornada 13 del certamen.

El futbol inglés se encuentra en un punto de emoción con la carrera por el título entre Liverpool y Manchester City. Los Reds se encuentran en el liderato con 76 puntos. Sin embargo, el Manchester City tiene un partido pendiente y se encuentra en la segunda posición con 75 unidades. Los Citizens jugarán de visita este sábado frente al Fulham, mientras que Liverpool recibirá al Tottenham el domingo en la jornada 32 de la Premier League.

En España la liga parece resuelta para el Barcelona, ya que tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el Atlético de Madrid, y 14 sobre el Real Madrid, tercer lugar general. Los culés enfrentarán al Espanyol en el clásico catalán, los Merengues recibirán al Huesca, mientras que los Colchoneros visitarán al Alavés en la jornada 29 de La Liga.