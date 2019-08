Regresan Dorados a la LNBP

Los Dorados de Chihuahua vuelven a las mejores duelas del país mediante una inversión tripartita: Estado y Municipio aportan 25 por ciento cada uno y la iniciativa privada el 50 por ciento para la temporada 2019 de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP).

El Salón Sacramento de Palacio de Gobierno fue la sede de la presentación, donde el

presidente de la LNBP, Sergio Gánem, dio la bienvenida al equipo y celebró que no sea solamente un proyecto deportivo, sino social, porque la Liga atiende a cerca de un millón de jóvenes cada año en clínicas sobre el basquetbol, así como pláticas sobre prevención del delito.

Se comprometió a que la LNBP fortalezca el torneo estatal de Chihuahua, para que sea un semillero de jóvenes que quieren ser profesionales en el futuro, porque es un esfuerzo que no se puede dejar de lado.

El presidente del equipo, Anwar Mauricio Elías, agradeció a la LNBP, que es una estructura sólida, con finanzas sanas y actualmente 30 millones de personas ven los partidos de esta competencia por televisión.

Indicó que formar el equipo no fue fácil, no obstante que está integrado por chihuahuenses y seleccionados nacionales, quienes tienen el objetivo de obtener el campeonato a fin de regresarle a Chihuahua los años de oro del baloncesto.

En su intervención, el director general del equipo, Jorge Rodrigo Cruz celebró la sinergia entre la iniciativa privada y los gobiernos tanto estatal como municipal y precisó que a la fecha se han vendido más de mil abonos para toda la temporada y se espera llegar a mil 500 carnets de este tipo.

“El objetivo es llevar a la gente al estadio, hacer sentir la presión a los visitantes y que el basquetbol se convierta en el mejor espectáculo de la ciudad”, señaló.

En su participación, el gerente deportivo del equipo, Aarón Duarte, presentó el logotipo y el roster integrado por Gabriel Girón, Adrián Zamora, Jonathan Machado (que actualmente participa en los Juegos Panamericanos Lima 2019), Carlos Pérez, Jesús González, Alejandro Garay, Alan Olivas y José Luis Bucio, mientras que los cuatro extranjeros se darán a conocer posteriormente.

Precisó que Chihuahua jugará en blanco como local, en negro como visitante y el tercer uniforme será amarillo con vivos en morado y blanco.